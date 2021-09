CoD Vanguard: Profis sind sich uneinig, ob ihr zu schnell oder zu langsam sterbt

Das kommende Call of Duty: Vanguard konnte in der Beta ausgiebig gezockt werden und die Zeit, in der ihr Gegner killt (TTK) wird kontrovers diskutiert. Es herrscht Uneinigkeit unter den Experten. Denn manche Profis finden, die TTK sei die schnellste, während Streamer wie XQc das Gegenteil behaupten. Erfahrt hier alles zum Thema auf MeinMMO.

Was ist die TTK? Der Begriff TTK steht für „Time to Kill“. Damit ist die Zeit in einem Shooter gemeint, die ihr im Durchschnitt benötigt, um einen Gegner zu erledigen. Spiele mit hoher TTK, wie Apex Legends, fordern oft ein taktisches Gameplay, da man Gegner selten in einem Anlauf erwischt. Spiele mit niedriger TTK hingegen dürften eher aggressives, dynamisches Gameplay fordern, da man Gegner rasch erledigt, wenn man schneller als diese abdrückt.

Es gilt:

Je niedriger die TTK ist, desto schneller und actionreicher ist ein Spiel – Jeder Fehler ist tödlich

Je höher die TTK ist, desto langsamer und taktischer ist das Spiel – Fehler lassen sich ausgleichen, man kann Gegnern vielleicht sogar entkommen

In der Beta zu CoD Vanguard konnten sich Spieler ein Bild von der TTK in Vanguard machen und egal, wie man sie einschätzt, sie ist nicht das, was viele Spieler wollen.

TTK ist in jedem Fall ein Problem

Was sagt JGOD? Der Streamer und CoD-Experte JGOD hat sich die TTK im Multiplayer von Vanguard angesehen und ist nicht zufrieden damit. Laut ihm ist die TTK viel zu niedrig und ähnelt der TTK des berüchtigten Multiplayer-Modus von Modern Warfare aus 2019.

Das bedeutet, dass man sehr schnell stirbt und man daher kaum Fehler machen darf. Ein Feuerstoß und man liegt. Das wiederum führt aber laut JGOD nicht zu einem dynamischen Gameplay, sondern zu viel Gecampe.

Denn die Zeit, um aus dem Sprint wieder in Feuerposition zu kommen, wäre „lächerlich niedrig“. Daher bringe es viel mehr, sich einfach irgendwo hinzuhocken und schon einen optimalen Feuerwinkel zu haben, in den sich dann schon bald mal ein Gegner verirren würde.

Dynamisches „Run and Gun“ Gameplay wäre eher selten, da man im Spring weitgehend wehrlos sei. Für JGOD wäre es daher besser, wenn die Entwickler die TTK erhöhen würde, indem sie mehr Hitpoints auf die Operators packen und die Waffen anpassen würden. Doch dass sowas noch passieren würde, hält er für unwahrscheinlich.

Was sagt XqC? Kurioserweise sieht der Streamer XQc die Sache komplett anders. Auch er hat am Wochenende die Beta von Vanguard gezockt, doch für ihn war die TTK viel zu lang. In einer Situation, in der xQC sogar campt und Gegner erwartet, rennt ihm ein Feind vor die Flinte und er kann ihn mit viel Mühe noch umnieten. Doch dann kommt der nächste Gegner und auch dieser fängt sich ein paar Kugeln ein, bevor er den Steamer mit seiner Thommy-Gun umnietet.

Das regt xQc auf, denn er habe doch genug Treffer gelandet:

Wie kann es sein, dass ich den achtmal treffe und der Typ fällt nicht um? Was ist das? Im Vergleich zu anderen CoD-Spielen sind die Leute hier so verdammt „tanky“. Das ist doch kaputt, die TTK ist Scheiße! Deswegen werden die Spieler hier bald alle mit verdammten Trommelmagazinen rumrennen. Dann halten sie nur noch den Abzug gedrückt. Das ist doch Bullshit! Das fördert schlampiges und dummes Gameplay!“

Für XQc ist die – in seinen Augen zu hohe TTK – ein Grund, warum die Meta sich eher zu wild herumrennenden Typen mit Trommelmagazinen – wie beider Thommy-Gun – entwickeln wird, bei dem jeder nur noch wild ballernd herumrennt.

Wie hoch ist die TTK in Vanguard eigentlich? Die Meinungen der Spieler und Profis gehen offenbar auseinander, doch eine Analyse des YouTubers und Experten TheXclusiveAce zeigt, dass die TTK in Vanguard um die 300 Millisekunden liegt.

Die in Modern Warfare war hingegen bei 196 und die von Cold War bei 322. Damit wäre die TTK laut dieser Statistik definitiv höher als in Moder Warfare und etwas niedriger als in Cold War, wo sie bereits als sehr hoch wahrgenommen wurde.

Freilich basieren die Infos zu CoD Vanguard auf der Alpha und Beta und bis zum Release im November könnte sich noch einiges ändern.

CoD Vanguard bringt übrigens noch viel mehr Diskrepanzen mit sich. So ist es für einige Spieler ein Hitz, für andere jedoch eine Frechheit.