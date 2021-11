Spieler wirft Battlefield 2042 vor, „russische Terroristen“ zu zeigen – EA reagiert

So reagiert Battlefield auf die Kritik: Battlefield hat sich rasch nach der Eingabe gemeldet und sich dafür bedankt, dass ein Spieler sie jetzt ins Bilde gesetzt hat (via twitter ).

Warum ist das ein Problem? Als „little green men“ bezeichnete man die Soldaten, die im Februar 2014 die Halbinsel Krim in der Ukraine besetzten. Die Soldaten traten damals ohne Erkennung auf, sie trugen keine Flaggen an ihrer Uniform.

Was ist das für ein Skin? In Battlefield 2042 gibt es den Spezialisten, Pytor „Boris“ Guskovsky, ein in Russland geborener Ingenieur.

„Findet ihr das okay, wenn ihr als Gag russische Terroristen im Spiel habt, die Teile meines Landes besetzten? Warum packt ihr nicht noch, keine Ahnung, ISIS oder die Taliban mit in den Mix?“

Das ist die Beschwerde: Am 12. November hat sich ein Spieler von Battlefield 2042 über den Skin „Little Green Man“ in Battlefield 2042 beschwert. Er schrieb über Twitter:

