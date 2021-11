Dr Disrespect behauptet, EA habe ihn bei Battlefield 2042 absichtlich ignoriert: “Seid nicht so erbärmlich”

Was ist passiert? Im Sommer 2020 verschwand “Der Doc” plötzlich einfach von Twitch. Seine Fans rätseln seitdem, warum er nicht mehr auf der großen Plattform streamen darf, denn eine Aufklärung gab es nie. Er selbst sagt dazu: “Ich kann nicht darüber reden, aber […] ich weiß, warum. Ich kenne den Grund schon seit Monaten und lasst mich nur das sagen: Es gibt einen Grund, warum wir die Scheiße aus ihnen herausklagen” (via comicbook.com ). Seit August 2021 plant Dr Disrespect rechtliche Schritte gegen Twitch .

Im Video seht ihr alles, was ihr zu Battlefield 2042 wissen müsst, in 2 Minuten:

Der Streamer zeigt sich insbesondere enttäuscht zum Release von Battlefield 2042 im Early Access. Seine klarsten Worte richtet er vor seinem YouTube-Publikum deshalb direkt an EA: “EA, seid nicht so erbärmlich und zu Tode erschrocken, holy s**t. Es ist peinlich.”

“Ist euch aufgefallen, dass… Ich meine, es gibt einen Grund, warum Activision keinen Call-of-Duty-Partnercode macht oder warum wir nicht mehr direkt mit Call of Duty arbeiten oder gearbeitet haben. […] Alles, was wir mit EA gemacht haben, die Verbindungen, die Beziehungen, die wir über die Jahre aufgebaut haben…”

Was sind die Hintergründe? In der Vergangenheit war Dr Disrespect noch ein zentraler Teil der Releases der größten Shooter-Spiele auf dem Markt. Seit dem Twitch-Ban muss er von außen zusehen.

Welche Anschuldigungen macht der Streamer? In einem Stream auf YouTube hat Dr Disrespect vor seinem Publikum nicht nur erneut in Richtung Twitch gestichelt. Er hat auch große Publisher in der Industrie direkt angegriffen, nämlich Activision und EA.

Seitdem streamt Dr Disrespect auf YouTube, wo er laut eigener Aussage etwa nur ein Viertel von dem verdient, was er auf Twitch eingenommen hat . Jetzt behauptet der Streamer auch, dass dieser Ban Auswirkungen auf seinen Status in der Gaming-Industrie als Ganzes hatte.

