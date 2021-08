Battlefield 2042 wird genauso mit Hackern verseucht sein wie Warzone – Sagt ein Cheat-Verkäufer

Battlefield 2042 ist noch nicht erschienen, doch bei einschlägigen Cheat-Anbietern ist schon jetzt ein großes Interesse an Hacks und Cheats vorhanden. Im Gespräch mit dem Experten Tom Henderson hat ein Cheat-Anbieter eine schlimme Zukunft für Battlefield 2042 prophezeit. Doch ist es echt so schlimm?

Wer hat mit wem gesprochen? Der berühmte Leaker und Shooter-Experte Tom Henderson hat mit einem anonymen Chat-Anbieter gesprochen und zu der kommenden Cheat-Situation in Battlefield 2042 befragt, welches schon am 22. Oktober 2021 erscheint.

Tom Henderson gilt als extrem gut vernetzt und hat schon zigmal zutreffende Aussagen und Leaks veröffentlicht.

Was hat der Cheat-Anbieter gesagt? Der nicht näher genannte Cheater-Fürst freut sich schon auf den Release von Battlefield 2042. Denn seine Website, auf der er Cheats und Hacks anbietet, habe eine 400-Prozent-Steigerung an Traffic und Anmeldungen im Juli bis August erhalten.

Die meisten davon hätten mit Suchinteresse nach Cheats in BF 2042 zu tun gehabt.

Laut dem Cheat-Verkäufer sei Battlefield jetzt schon „Am Arsch“, weil die Cheater in großen Horden über das Game hinwegfegen und dürften. Droht hier also eine Situation wie in Call of Duty Warzone, wo gerade selbst große Streamer keinen Bock mehr haben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Cheater-Seiten erwarten großen Reibach, aber ist es wirklich so schlimm?

Was für Cheats werden erwartet? Ebenfalls für die kommende Cheater-Invasion in Battlefield 2042 spricht, dass schon bekannte Cheat-Seiten massig Cheats anbieten. In einem bestimmten Fall werden schon jetzt Aimbots, Wallhacks und Radar-Cheats angeboten, die stets aktuell seien und nicht von Anti-Cheat-Maßnahmen erkannt werden können. Zumindest behauptet der Anbieter dies.

Was ist an den Aussagen der Cheater dran? Andererseits sind das bisher nur kühne Worte von Leuten, die einen Haufen Geld damit verdienen, das Spiele wie Warzone für reguläre Spieler keinen Spaß mehr machen. Und nur, weil deren Klientel gerne auch Battlefield 2042 kaputt cheaten würde, heißt das noch lange nicht, dass die Cheater-Situation hier ähnlich schlimm ausufert, wie in Warzone.

BF 2042 soll nämlich eine starke Anti-Cheat-Software haben, die womöglich effektiver ist als die aktuellen Maßnahmen in der Warzone. Dazu kommt noch eine rigorose Bann-Politik, von der schon Leaker betroffen waren, die eigentlich nur Daten aus der Alpha unerlaubt veröffentlich haben.

EA scheint also keine Toleranz für Leute zu haben, die sich nicht an die Regeln halten. Außerdem wird Battlefield 2042 – anders als der free2play-Titel Warzone – nicht kostenlos spielbar sein. Gebannte Cheater müssen also für einen neuen Account das Game komplett neu kaufen, was sicher die meisten Gelegenheitscheater abschrecken dürfte.

Noch recht frei von Cheatern dürfte außerdem die kommende Beta von Battlefield 2042 ablaufen. Alles dazu findet ihr hier auf MeinMMO.