Obwohl der Release von Battlefield 2042 nicht mehr weit weg liegt, gibt es immer noch kein offizielles Datum für den Start der Beta. Doch nun verdichten sich die Hinweise und es soll wohl schon bald losgehen. Wir von MeinMMO fassen die aktuellen Gerüchte für euch zusammen.

Wann erscheint die Beta zu Battlefield 2042? Offiziell haben Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts bisher nur den September als Release-Zeitraum eingegrenzt. Einen konkreten Start gibt es von offizieller Seite noch nicht.

Da der Release des Shooters aber bereits am 22. Oktober ist, fragen sich die Spieler nun natürlich, ob es nicht langsam Zeit für den Beta-Test wird.

Nun gibt es immer mehr Leaks und Hinweise, die auf einen baldigen Release hindeuten. Außerdem ist auch der bekannte Insider Tom Henderson am Start. Der gibt sogar einen konkreten Ausblick, wann Fans des Shooters mit Details rechnen können.

Startet die Beta schon in wenigen Tagen?

Das deutet darauf hin: Laut der bekannten Dataminer-Seite PlayStation Game Size (via. Twitter) wurden bereits Datensätze der Beta im PlayStation-Store gefunden. Ein konkretes Release-Datum wird hier aber noch nicht gelistet.

Das Timing passt aber zu einem Datum, das bereits seit Juli als Release gehandelt wird. EA kündigte damals den September als Release-Zeitraum an.

Zuvor war jedoch in einem Blog-Eintrag kurzzeitig der 4. September als Start der Early-Access-Phase für die Beta aufgeführt. Ab dem 6. September soll es dann für alle losgehen. Die Beta soll dann bis zum 11. September laufen und um 16 Uhr enden. Dieser Abschnitt wurde kurz darauf aber wieder entfernt.

Möglicherweise hat EA den Blog-Post wieder entfernt, da das gelistete Datum noch nicht gesichert war. Ihr solltet diese Infos also mit Vorsicht genießen. Doch mit dem Leak aus dem PlayStation-Store dürfte dieses Datum zumindest wahrscheinlicher werden.

Auch große Streamer scheinen mit diesem Datum zu planen. Seit kurzem kursiert beispielsweise ein Tweet von YouTuber PietSmiet durchs Internet. Dort hat der Streamer seinen Streaming-Plan für diese Woche veröffentlicht.

Interessant: Für den kommenden Samstag, den 4. September, steht die Beta von Battlefield 2042 in seinem Programm.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Auch ein anderer Streamer scheint bereits mehr Infos bezüglich der Beta zu haben. So hat der Streamer Lirik in einem Stream behauptet, dass noch in dieser Woche neues Gameplay-Material zur Beta gezeigt werden soll. Außerdem machte er kryptische Andeutungen zum Release der Beta und dass ein Release in dieser Woche wahrscheinlich sei. (via charlieintel.com)

Eine offizielle Ankündigung steht aber noch aus. Deshalb sollten Fans in den kommenden Tagen Augen und Ohren offen halten, zumindest wenn es nach Branchen-Insider Tom Henderson geht.

Neuigkeiten zu Battlefield 2042 schon in den nächsten Tagen

Das sagt der Insider: Auf Twitter postete Henderson sehr zuversichtlich, dass Fans zwischen dem 31. August und dem 2. September endlich mit Neuigkeiten zu Battlefield 2042 rechnen können.

Konkreter wurde er dabei nicht, doch in Kombination mit den übrigen Leaks und dem fehlenden Release-Datum der Beta, liegt es nahe, dass wohl endlich ein konkreter Zeitraum angekündigt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Nach der Abwesenheit von Battlefield 2042 auf der gamescom warten zahlreiche Spieler gierig und auch besorgt auf neue Infos.

Das wissen wir bisher: Die Beta wird für Vorbesteller und EA-Abo früher spielbar sein. Die Early-Access-Phase läuft zwei Tage, dann können alle interessierten Spieler an der Open Beta teilnehmen.

Zu den Inhalten gibt es noch keine genaueren Informationen. Es gab allerdings schon eine Alpha-Test-Phase, in der einige ausgewählte Spieler bereits einen Blick auf den Shooter werfen durften. Dort gab es wohl mit Orbital nur eine spielbare Karte. Ob die Beta umfangreicher ausfällt, bleibt abzuwarten.

Obwohl die Alpha unter strengem NDA stand, gab es doch einige Leaks und Infos, die vorab von Testern veröffentlicht wurden. EA drohte dazu bereits Konsequenzen an und bannt möglicherweise sogar Tester zum Release der Vollversion.

Auf welchen Plattformen findet die Open Beta statt? Die Beta soll auf PS5 und PS4, Xbox Series S/X und Xbox One sowie auf PC via Steam, Origin und im Epic Games Store stattfinden.

Inwieweit sich die alten Konsolengenerationen von den PS5- und Xbox-Series-Varianten unterscheidet, haben wir für euch zusammengefasst: Das sind die Unterschiede zur Next-Gen.