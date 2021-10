Battlefield 2042: Beta-Tester ärgern sich über Bot-Armee – Volle Matches, wenige echte Gegner

Außerdem startete die Beta in Europa beispielsweise bereits vormittags. Zahlreiche Spieler dürften noch gar nicht dazu gekommen sein, sich in die Beta einzuloggen. Es ist also absehbar, dass sich die Bot-Situation bald bessert. Spätestens, wenn die Open Beta startet, sollten deutlich mehr Spieler auf den Servern zu finden sein.

So will das Spiel garantieren, dass ihr immer volle Server habt. Schließlich sind die Maps und Modi auf bis zu 128 Spieler ausgelegt, da wäre es eher unpraktisch, auf Sitzungen mit nur 40 oder 50 Spielern zu treffen.

bluelonilness schreibt dazu: “Das ganze Gerede über die 128 Spieler und jetzt sind es nur noch Bots? Ich hoffe wirklich, dass sie einen Hotfix machen, damit nicht die gesamte Beta so aussieht. Es ist verdammt langweilig.” (via reddit )

Zahlreiche Spieler berichten von derartigen Partien. Im Subreddit von Battlefield 2042 (via reddit.com ) finden sich zahlreiche Berichte zu den Bots, die etliche Soldaten in ihren Matches übernehmen. Manche scheinen kaum bis gar keine menschlichen Gegenspieler zu haben.

Die Beta von Battlefield 2042 befindet sich gerade in der Early-Access-Phase. Die ersten Spieler können bereits seit einigen Stunden spielen. Kaum jemand landet auf leeren Servern, doch viele ihrer Gegner sind gar keine echten Spieler. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt.

