Wer sollte Battlefield 2042 spielen? Hier der kurze Check zum Multiplayer-Shooter

Erstmals in der Reihe gibt es außerdem keine festen Klassen, sondern die neuen Spezialisten. Das sind im Prinzip die Klassen von Battlefield 2042, nur dass Spieler hier deutlich mehr Freiheiten haben als bei typischen Klassen-Systemen in anderen Spielen. Hier findet ihr eine Übersicht zu sämtlichen Inhalten von Battlefield 2042.

In All-Out Warfare umfassen die Schlachten Teams von 64 gegen 64 Spieler, insgesamt sind also erstmals in der Reihe 128 Spieler auf der Karte unterwegs. Ausgenommen davon sind die PS4 und Xbox One, die aus technischen Gründen nur 32 gegen 32 Spieler unterstützen.

Damit ihr eine schnelle Übersicht habt, haben wir hier 15 Aussagen für euch vorbereitet. Solltet ihr 10 davon mit “Ja” beantworten, dürfte Battlefield 2042 auf jeden Fall interessant für euch sein. Weiter unten geben wir euch dann nochmal einen Überblick dazu, wie der Start verlief und was euch in Battlefield 2042 erwartet.

Wann genau erscheint Battlefield 2042? Am Freitag, dem 19. November 2021 ist der offizielle Release des Shooters. Dann kommt das Spiel für den PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One auf den Markt. Ein Preload läuft bereits für diejenigen, die das Spiel schon gekauft haben.

Insert

You are going to send email to