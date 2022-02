Battlefield 2042 hat so wenige Spieler, dass eine Person zum allmächtigen Tyrann wird: „Der hält eine ganze Region als Geisel“

Battlefield 2042 hat große Schwierigkeiten, die noch größere Probleme verursachen. Der Shooter verliert immer weiter an Spielern. In einer Region kann deshalb sogar eine tyrannische Person entscheiden, wer das Spiel zocken darf. MeinMMO sagt euch mehr.

Der katastrophale Zustand von Battlefield 2042 wirkt sich auch auf die Spielerzahlen aus. Der Shooter lockte zum Launch noch 100.000 Steam-Spieler auf die Server, jetzt sind es noch etwa 4.000 – Tendenz fallend (via Steamcharts).

Besonders peinlich: Der Vorgänger Battlefield V hat seit Monaten deutlich mehr Spieler – aktuell etwa 30.000 Spieler auf Steam. Das gleicht einer Ohrfeige für EA und DICE.

Diese Situation hat in manchen Teilen der Welt aber auch kuriose Folgen. In Südafrika spielen so wenige Leute Battlefield 2042, dass ein einziger Tyrann die Spielerschaft in der ganzen Region terrorisiert.

So traurig sieht die Server-Situation in Südafrika aus

„Eine einzige Person in meinem Land hindert mich daran, Battlefield 2042 zu spielen“

Was ist passiert? Auf reddit hat der user vandiedakaf die kuriose Situation in Südafrika beschrieben. Da das normale Matchmaking zu lange dauert und keine guten Verbindungen findet (wenn überhaupt), müssen die Spieler auf den Portal-Modus ausweichen.

In diesem werden Server von den Spielern selbst geöffnet, und andere können nach Belieben beitreten. Der Ersteller des Servers hat aber auch komplette Admin-Rechte:

Seit etwa einer Woche kann man nur dann ein Spiel in Südafrika finden, wenn man in Portal nach Spielen zu suchen. Es gilt so ziemlich das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es gibt einfach nicht genug Spieler, um mehrere Server zu besetzen, also hat die erste Person, die einen Server für die Nacht hostet, so ziemlich die volle Kontrolle über das Spiel für den Rest der Spieler in der Region.

Was ist das Problem? Unglücklicherweise gleicht diese eine Person in den Worten von vandiedakaf wohl einem Tyrannen. Der Admin des einzigen Servers in der Region, auf dem sich ausreichend Spieler finden, sei leicht zu provozieren. Er bannt offenbar Spieler nach Lappalien ohne Warnung:

Leider ist die Person, die die Spiele in den letzten Nächten moderiert hat, etwas dünnhäutig und hat angefangen, Leute zu sperren, nur weil sie geflucht haben. Er hat auch mich gesperrt, weil ich ihn auf seine Machtausflüge angesprochen habe (ich habe nicht geflucht und habe nicht einmal eine Verwarnung erhalten).

Somit können die gebannten Spieler nicht mehr den einzigen Server nutzen, auf dem das Spiel noch wirklich gezockt werden kann. Der eine tyrannische Admin hat so komplette Kontrolle die Spielerschaft der Region. In den Worten von dem reddit-Nutzer: „Der hält eine ganze Region als Geisel“.

Community reagiert mit Galgenhumor und Kopfschütteln

In den Kommentaren unter dem reddit-Post finden sich sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche finden die Situation urkomisch, andere beschämend.

IronWizard45 pflichtet dem Post bei: „Ich komme auch aus Südafrika. Ich habe im Dezember aufgehört zu spielen, und zwar nicht aus freien Stücken, sondern einfach, weil ich physisch nicht kann, es sei denn, es geht über Portal.“ (via reddit)

Casper_BC meint: „Ich habe wirklich laut gelacht, wie absurd das ist. Er ist wie der König.“ (via reddit)

irsute74 sieht das als Vorteil: „Er hat dich davor bewahrt, diesen Mist zu spielen. Er ist ein Held und kein Diktator.“ (via reddit)

GenitalMotors sagt: „So etwas kann man sich gar nicht ausdenken. So etwas sieht man bei Spielen, die Jahre alt sind. Nicht bei einem AAA-Multiplayer-Titel, der erst seit 3 – 4 Monaten auf dem Markt ist.“ (via reddit)

Wie findet ihr die Situation rund um Battlefield 2042? Findet ihr das traurig, oder urkomisch? Glaubt ihr, EA und DICE können das Ruder noch umdrehen? Oder glaubt ihr, das Spiel sollte gar nicht mehr gerettet werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Nicht nur in Südafrika sind Spieler mit Battlefield 2042 unzufrieden. Auch die, die das Spiel problemlos spielen können, fühlen sich von EA und DICE betrogen. Deshalb geht aktuell eine Petition steil, die sagt: Die Entwickler von Battlefield 2042 haben uns belogen, wir wollen unser Geld wieder!