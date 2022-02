Neue Multiplayer-Shooter 2022: Die wichtigsten Releases für PC, PlayStation, Xbox und Switch

Das war ein erfolgreiches Zeichen: Zwischen 19 Uhr vom 07.02. und 10 Uhr vom 08.02. ist die Zahl der Unterschriften von 7.500 auf über 19.000 gestiegen. In etwa 12 Stunden hat sich diese Zahl also mehr als verdoppelt.

Welche Gründe werden genannt? Der Grund dafür sei, dass EA „viele Versprechen beim Launch nicht gehalten hat, und dass Battlefield 2042 unspielbar auf den Markt kam.“ So sagt die Petition, dass „Battlefield 2042 heute noch Bugs aufweist, die das Spielerlebnis so stark verändern, dass es von vielen Community-Mitgliedern als unfertige Version angesehen wird.“

Was sagt die Petition? Die Petition mit dem Titel „Erlaubt die Rückerstattung für Battlefield 2042 auf allen Plattformen“ von Satoshi Nakamoto richtet sich an Sony, Steam, Microsoft, Entwickler DICE und die US-Amerikanische Bundeshandelskommission, der Federal Trade Commision (FTC).

Battlefield 2042 ist in einem katastrophalen Zustand , der weder Spieler noch Investoren zufrieden stellt. Scheinbar endlos viele Bugs, Verbindungsabbrüche und ungeliebte neue Features – das Spiel ist so kaputt und unbeliebt, dass sogar Cheat-Anbieter einen Rückzug gemacht haben.

