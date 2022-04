Battlefield 2042: Spieler sind sauer, weil beliebter Modus entfernt wurde – „Map-Rotation ergibt keinen Sinn“

Wie schlecht steht es um Battlefield 2042? Die Spielerzahlen von Battlefield 2042 sind leider verheerend. Gerade auf Steam kommt der Shooter nicht gegen seine Konkurrenz an. Selbst gegen die aus dem eigenen Hause. Hier ein Vergleich der durchschnittlichen Spielerzahlen aus den letzten 30 Tagen, mit einigen anderen Spielen ( via SteamCharts ):

Warum ist der Modus nicht einfach permantent dort? DICE hat hier ein Problem, das auch von den Fans anerkannt wird: die niedrigen Spielerzahlen. Die sind mittlerweile so gering, dass es nicht zu viele Modi in Battlefield 2042 geben darf.

Angesichts der massiven Verzögerung bei den Inhalten verstehe ich nicht, warum sie sich nicht dafür entschieden haben, alle Karten in eine Rotation zu packen. Das würde die Anzahl der Karten fast verdoppeln. Zumindest hätte Flashback Conquest ein permanenter Spielmodus in Portal sein sollen.

Warum ist der Modus so beliebt? Die meisten Spieler sind sich vollkommen einig: Es liegt an den Karten und den geringeren Spielerzahlen. Hier einige Kommentare dazu:

Battlefield 2042 hat mit vielen negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Dennoch gibt es noch einige aktive Spieler, die auch Spaß an bestimmten Modi haben. Besonders beliebt war „Flashback Conquest“, in denen ihr auf alten Map-Klassikern den Modus Eroberung spielen konnte. Dieser ist nun der Rotation zum Opfer gefallen und das kommt bei den Fans gar nicht gut an.

Insert

You are going to send email to