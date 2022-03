Battlefield 2042 zeigt endlich im Detail, wie 2 der riesigen Maps jetzt besser werden sollen

In einem neuen Blogpost spricht der Community Lead von Battlefield 2042 über anstehende Änderungen. Nachdem bereits zuvor angekündigt wurde, was alles verbessert werden soll, gibt es dieses Mal einen Einblick in die Details.

So steht es um Battlefield 2042:

Das erste große Update von Battlefield 2042 seit Monaten stieß auf viel Lob und wurde dennoch von den Fans verspottet. Die früheren Aussagen wurden kritisiert und fehlende Verbesserungen bemängelt.

In der Kritik stehen etwa nach wie vor die zu großen Maps des Spiels. Anfang März hieß es bereits, dass Battlefield 2042 die Karten besser machen will.

Nun sprechen die Entwickler in einem neuen Blogpost darüber, wie genau diese Verbesserungen aussehen sollen. Die Änderungen sollen auf dem Feedback basieren, welches über die vergangenen Wochen gesammelt wurde.

Wie werden die Maps verbessert? Was viele Fans seit Release an den Maps von Battlefield 2042 stört, ist ihre Größe. Um diese erträglicher zu machen, werden die wichtigsten Punkte auf den Karten neu gesetzt.

So soll die Zeit verringert werden, die ihr benötigt, um sie zu erreichen. Konkret geht es dabei um die Karten Kaleidoskop und Neuanfang. Die Bilder zeigen, wie Flaggen und Co. auf den Maps zusammenrücken:

Die neuen Punkte von Kaleidoskop. Die neuen Punkte von Erneuerung. Die neue Deckung auf Kaleidoskop. Die neue Deckung auf Erneuerung. Ungenutzte Bereiche sollen attraktiver werden.

Um die Reisen zu Fuß sicherer zu machen, gibt es zudem mehr Blockaden, welche das Sichtfeld brechen. So habt ihr mehr Deckung und werdet nicht von Snipern am anderen Ende der Map abgegrast.

Zugleich sollen die Wege etwas sichtbarer werden, damit ihr besser abschätzen könnt, von wo potentielles Feindfeuer droht. Außerdem soll Terrain, das normalerweise nicht genutzt wird, interessanter werden.

Was ändert sich noch? Da die Entwickler laut Aussage nicht einfach die Anzahl verfügbarer Fahrzeuge erhöhen können, soll bei einigen die Kategorie geändert werden. So soll es möglich sein, mehr Transporter mit größerer Kapazität zu haben und so Laufzeiten zu minimieren. Diese Umsetzung werde aber noch getestet.

Zugleich wird die Anzahl von Angriffs-Fahrzeugen und Helis verringert. Ihr werdet in Matches mit 128 Spielern nur noch auf je 2 feindliche Panzer und Angriffs-Helis stoßen können, statt wie bisher auf 3. Die Abklingzeit wird zudem von 60 auf 120 Sekunden erhöht.

Wann kommen die Änderungen? Einige der Änderungen sind bereits für das nächste Update geplant, darunter die Anpassungen an den Fahrzeugen. Die restlichen Verbesserungen erscheinen noch im Laufe von Season 1 im Sommer 2022.

Für die folgende Season 2 soll noch weiter an Verbesserungen gearbeitet werden. Bis dahin wird es auch eine neue Möglichkeit geben, Feedback zu geben. Ein konkretes Datum gibt es allerdings für beide Zeitpunkte noch nicht. Und ob die Updates überhaupt noch rechtzeitig kommen, bleibt offen – es herrscht Skepsis:

