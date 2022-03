Die Maps von Battlefield 2042 zählen zu den großen Kritikpunkten des Spiels. Nun hat sich Entwickler DICE umfangreich dazu geäußert, nennt die größten Probleme und was man in Zukunft verbessern möchte. Das kommt bei den Spielern gut an.

Was ist das Problem mit den Maps? Schon vor Release von Battlefield 2042 gab es die Sorge, dass die neuen Maps für 128 Spieler zu groß und leer ausfallen könnten, um das „typische Battlefield-Erlebnis“ zu liefern.

Mit dem Release bestätigten einige Maps die Sorge der Spieler, wie etwa die urbane Kaleidoskop-Karte, die häufig wegen ihrer Struktur, ihrer mangelnden Deckung und der Platzierung strategischer Punkte in der Kritik.

In einem großen Blog-Post hat Entwickler DICE nun ausführlich zu der Situation geäußert und was sich ändern soll.

So will Battlefield 2042 seine Maps verbessern

DICE hat fünf große Hauptprobleme genannt, die man in Zukunft angehen möchte und nach und nach so alle der Maps deutlich zu verbessern:

Fortbewegung: Einer der größten Kritikpunkte ist, dass die Laufwege von Basis zur Flagge oder von Flagge zur Flagge für Infanteristen viel zu lang sind. Die Spieler sind durch die größeren Maps verteilt. Das ging so weit, dass Battlefield 2042 sogar als Lauf-Simulator bezeichnet wurde.

Einer der größten Kritikpunkte ist, dass die Laufwege von Basis zur Flagge oder von Flagge zur Flagge für Infanteristen viel zu lang sind. Die Spieler sind durch die größeren Maps verteilt. Das ging so weit, dass Battlefield 2042 sogar als Lauf-Simulator bezeichnet wurde. Intensität: Hier sei gerade im Durchbruch-Modus der Chaosfaktor oft zu groß und das im negativen Sinne. Hier hat man einige Tests an den Spielerzahlen durchgeführt.

Hier sei gerade im Durchbruch-Modus der Chaosfaktor oft zu groß und das im negativen Sinne. Hier hat man einige Tests an den Spielerzahlen durchgeführt. Sichtfeld: Die Kritik hierbei ist, dass einige Maps zu viele Bereiche haben, in denen Feinde aus der Distanz ein freies Sichtfeld haben. Das bezieht sich vor allem auf Kaleidoskop, aber auch andere Maps haben das Problem.

Die Kritik hierbei ist, dass einige Maps zu viele Bereiche haben, in denen Feinde aus der Distanz ein freies Sichtfeld haben. Das bezieht sich vor allem auf Kaleidoskop, aber auch andere Maps haben das Problem. Pfade: Ein weitere Überarbeitung sorgt dafür, dass die wichtigen Wege zu Zielen klarer für Spieler sichtbar werden. Ohne diese Pfade würde es begünstigt, dass das Feuer aus allen Richtungen kommt, was kein motivierendes Spielerlebnis ist.

Ein weitere Überarbeitung sorgt dafür, dass die wichtigen Wege zu Zielen klarer für Spieler sichtbar werden. Ohne diese Pfade würde es begünstigt, dass das Feuer aus allen Richtungen kommt, was kein motivierendes Spielerlebnis ist. Deckung: Ähnlich wie beim Sichtfeld fehlt es für Spieler auf den meisten Maps schlicht an Objekten, hinter denen sie Schutz suchen können.

Es gibt für all diese Punkte bereits einige Lösungsansätze. So will man die Laufwege verkürzen, die Spielerzahl in Durchbruch womöglich auf 64 reduzieren, mehr Objekte zur Deckung platzieren und deutlichere Pfade vorgeben.

Hier seht ihr ein konkretes Beispiel auf der Kaleidoskop-Map im Durchbruch-Modus:

Links seht ihr die neue Variante von Kaleidoskop.

Das sind einige der potenziellen Änderungen:

Die Basis A2 wurde mit A1 vertauscht und A liegt nun völlig anders, weiter entfernt von B1. Dadurch wird ein kaum genutzter Teil der Karte direkt interessanter und der Weg zwischen der ursprünglichen A2 und B1 entlastet.

Auch C2 wird verlegt und liegt nun näher an C1, allerdings sieht es so aus, als wäre der Punkt auf dem Dach eines Wolkenkratzers.

Auch für Eroberung soll es einige Verbesserungen geben:

Neben A1 gibt es auf Kaleidoskop nun auch A2, also eine weitere Flagge zu erobern. Ähnlich wie bei Durchbruch wird der Bereich der Map dadurch endlich interessanter.

C1 wurde völlig versetzt und C2 kam neu hinzu. Sie befinden sich genau zwischen B1/B2 und F1/F2. Dadurch dürfte auf der Seite der Map deutlich mehr los sein, womit auch D1 im Zentrum entlastet werden dürfte.

Die neue Verteilung der Flaggen und die neu hinzugekommenen G1-, E2 und A1 sollen wohl die Schlacht vom Zentrum mehr auf die Map verteilen.

Wie sich das alles im Spiel auswirkt, bleibt abzuwarten. Bedenkt, dass alles oben gezeigte „Work in Progress“ ist, somit nicht unbedingt so ins Spiel kommen wird.

Wann kommen die Verbesserungen? DICE gibt zunächst zu, dass man nicht alle Maps in einem Update mal eben komplett überarbeiten kann. Die Neuerungen sollen nach und nach ins Spiel kommen.

Dabei will man priorisieren, welche der Karten die meisten Probleme hat. Die erste ist Kaleidoskop und das spezielle Update für die Map soll im Laufe der ersten Season kommen:

Unser aktuelles Hauptaugenmerk liegt auf Kaleidoskop, für Eroberung und Durchbruch. Auf dieser Karte können wir das Gameplay am umfassendsten verbessern, und hier könnt ihr auch zuerst mit Updates rechnen. Wir planen derzeit, Updates speziell für Kaleidoskop im Laufe von Saison 1 zu liefern, und euer Feedback wird uns nicht nur helfen, diese Änderungen zu optimieren, sondern wir werden auch erfahren, was wir als Nächstes verbessern sollten. ea.com

Wann kommt Season 1? Nachdem der Start verschoben wurde, soll die erste Season von Battlefield 2042 im Sommer erscheinen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Das Feedback wird aber nicht nur in die aktuellen Karten einfließen, sondern auch in die geplanten Maps, die noch ins Spiel kommen sollen. Somit ist auch die erste Map aus Season 1 davon betroffen. Ob positiv, oder negativ, bleibt erst einmal abzuwarten.

Was sagen die Spieler dazu? Die ersten Reaktionen sind verhalten, aber dennoch vorsichtig optimistisch. Nach der miesen Stimmung in den letzten Monaten freuen sich viele, dass es endlich wieder mal bessere Nachrichten gibt.

Zumal zuletzt das Scoreboard-Update erneut verschoben wurde. Das Update mit einigen „Quality of life“-Verbesserungen wurde bereits mehrfach verschoben.

Die genannten Probleme und Verbesserungsideen werden von den meisten ebenfalls positiv bewertet. Viele sind aber noch skeptisch, wie viel davon wann im Spiel landen wird.

Aber was haltet ihr von den Infos? Teilt ihr die Kritik an den Maps? Was würdet ihr sonst noch verbessern?