In einem Blogpost hat Sony die Spiele mit den meisten Downloads und die erfolgreichsten Free2Play-Spiele auf den Konsolen PS4 und PS5 vorgestellt. Auffällig ist, dass gerade Online-Spiele dominieren. Zudem sind ein paar Evergreens auf der Liste vertreten, die eigentlich schon seit Jahren draußen sind.

Was sind das für Listen? In einem Blogpost auf PlayStation.com hat Sony die 20 kostenpflichtigen Spiele mit den meisten Downloads für die PS4, mit den meisten Downloads für die PS5 sowie die allgemein am meisten genutzten Free2Play-Spiele für beide Konsolen vorgestellt.

Für diesen Artikel beschränken wir uns auf die Daten aus Europa. In der Liste von Sony gibt es zudem die Daten aus Amerika. Spieler aus Asien, Australien oder Afrika wurden hingegen gar nicht berücksichtigt.

Die beliebtesten kostenpflichtigen Spiele auf der PS4/PS5

So sieht die Liste bei der PS5 aus:

Was ist auffällig? FIFA nistet sich im Ranking der Spiele auf der PS5 gleich auf Platz 1 und 3 ein. Zudem stehen in den Top 5 mit Call of Duty: Vanguard und Battlefield 2042 gleich zwei Shooter, die jedoch seit ihrem Release ordentlich Kritik einstecken mussten. Bei Battlefield ist die Stimmung sogar so schlecht, dass das Subreddit mit der Schließung droht.

Zudem werden die Top 10 fast nur von Multiplayer-Online-Games besetzt. Lediglich auf den Plätzen 4, 7 und 10 befinden sich Singleplayer-Spiele. Weiter unten kommen mit CoD: Black Ops Cold War und Rainbow Six Siege nochmal zwei Online-Shooter.

Among Us feierte zudem erst im Dezember 2021 und legte einen Blitzstart in die Top 6 hin.

So sieht es bei der PS4 aus:

Was ist auffällig? Auch auf der PS4 erfreuen sich FIFA 22 und FIFA 21 großer Beliebtheit. In die Top 5 schaffen es hier zudem GTA 5 und Minecraft, die eigentlich schon seit Jahren draußen sind. Auch The Witcher 3 ist eigentlich schon ein uralter Titel, der es jetzt wieder in die Charts geschafft hat.

Insgesamt dominieren die Online-Games jedoch das Ranking der PS4. Hier belegen die Offline-Spiele lediglich Platz 7, 8 und 10. Später kommen mit Fall Guys, ARK, Rainbow Six: Siege und Among Us so weitere Online-Games.

Free2Play-Charts werden von den üblichen Verdächtigen dominiert

Welche Free2Play-Spiele werden am meisten heruntergeladen? Für die kostenlosen Games hat Sony nur eine Liste für PS4 und PS5 zusammen veröffentlicht, die außerdem nur 10 Spiele enthält:

Die einzigen Überraschungen hier sind wohl das hohe Ranking von eFootball PES 2021, das aktuell das schlechtbewerteste Spiel auf Steam ist, und Splitgate auf Platz 10. Der Shooter erschien erst 2021 und sorgte anfangs auf Steam für richtig gute Spielerzahlen. Nach wenigen Wochen vielen diese jedoch deutlich ab. Insgesamt scheint es auf der PlayStation aber gut für Splitgate gelaufen zu sein.

Was denkt ihr über das Ranking? Habt ihr mit diesen Platzierungen gerechnet oder gibt es große Überraschungen für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare.

