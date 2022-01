Nächstes PS5-Event angeblich im Februar 2022 – Könnte neue Infos zu Harry-Potter-Spiel zeigen

Sony veranstaltet regelmäßig ein Event rund um die PS4 und PS5. Laut Gerüchten soll das nächste “State of Play” im Februar kommen. Viele hoffen nun auf weitere Informationen zu einem Harry-Potter-Spiel, von dem kaum etwas bekannt ist.

Was ist das für ein Event? Sony lässt in regelmäßigen Abständen ein Event mit dem Namen „State of Play“ stattfinden. Dabei handelt es sich um einen Stream, der meist eine halbe Stunde dauert und wo neue Spiele für die PS4 und die PS5 vorgestellt werden. Das letzte Event von Sony hatte im Oktober 2021 stattgefunden.

Angeblich soll das nächste Event zur PS5 bereist im Februar 2022 stattfinden. Das hatte jetzt der bekannte Journalist Tom Henderson auf Twitter gepostet (via Twitter.com). Neben Henderson gehen auch andere davon aus, dass im Februar das nächste Event stattfinden könnte. Denn 2021 hatte ebenfalls im Februar ein „State of Play stattgefunden (via blog.playstation.com). Auch 2019 und 2020 hatte ebenfalls ein PlayStation-Event im Februar stattgefunden.

Die Gerüchte für das Event basieren daher auf den vergangenen Events und stammen nicht von Sony oder einem Mitarbeiter, der die Infos Henderson erzählt hatte. Ein offizielles Statement oder eine Ankündigung von Sony gibt es bisher ebenfalls noch nicht.

Die aktuellen Gerüchte besagen, dass das nächste Sony-Event im Februar stattfinden könnte, basierend auf den Medienevents in diesem Monat und vergangenen PlayStation-Terminen. Es wird wahrscheinlich die State of Play sein, aber es hat das Potenzial, ein ziemlich großes, meiner Meinung nach, zu werden. Tom Henderson (via Twitter.com)

Nächstes PS5-Event könnte jede Menge Spiele zeigen, auf die viele User warten

Was könnte es zu sehen geben? Da es sich offiziell um das erste „State of Play“ 2022 handeln wird, gehen viele User davon aus, dass Sony hier einige spannende Spiele vorstellen wird.

Aktuell gibt es gleich drei große Spiele, auf die Fans aktuell warten:

God of War Ragnarök wurde letztes Jahr vorgestellt und soll laut Sony im Jahr 2022 erscheinen (via playstation.com). Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Sony hier noch einmal einiges Gameplay zeigen könnte.

Final Fantasy XVI erwarten ebenfalls viele User, denn Sony hatte das Spiel zeitexklusiv für die PS5 angekündigt. Einen Release-Termin gibt es jedoch nicht, dafür aber zumindest Gameplay.

Der dritte Kandidat ist Hogwarts: Legacy, ein Spiel, auf welches viele User warten. Gameplay gab es bisher nicht und die Entwickler hatten das Spiel auf 2022 verschoben. Auch die Entwickler selbst versprechen ein Release im Jahr 2022 (via hogartslegacy.com)

Das Hogwarts-Spiel könnte die große Überraschung des nächsten State of Play werden

Was ist das für ein Spiel? Zu Hogwarts: Legacy hatte es bisher kaum wirkliches Gameplay gegeben und auch sonst ist wenig bekannt. Wir wissen bisher, dass es sich um ein Open-World-Rollenspiel handeln, dessen Geschichte im 19. Jahrhundert stattfinden soll.

Auch bei der Story werden die Entwickler etwas Neues liefern, da das Spiel zwar auf der Welt von J. K. Rowling basiert, sie selbst ist jedoch nicht beteiligt. Der eigene Charakter soll dann einen typischen Schulalltag an der Hogwarts-Schule haben.

Wieso soll das Spiel interessant werden? Auch wegen dieser Info- und Gameplay-Dürre hoffen nun viele User darauf, dass Sony beim kommenden „State of Play“-Event mehr Infos zum Harry-Potter-Spiel zeigen könnte. Vor allem bei dem Hinweis von Henderson, dass das kommende „State of Play“ Potenzial besitze, richtig groß zu werden, lässt User auf neue Infos hoffen.

Andere User hoffen außerdem darauf, dass Sony weitere spannende Hardware rund um die PS5 ankündigen wird. Dazu gehört etwa die PS5 Pro. Ein Leaker hatte hier bereits einige Eckpunkte genannt und der Release könnte mit 2023/2024 nicht mehr so weit entfernt sein:

