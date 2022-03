Battlefield 2042 sieht offenbar ein, was Fans seit Release sagen: 128 Spieler sind zu viel für eine Map

Selbst ehemalige Mitarbeiter von DICE äußerten sich dazu. Sie waren damals an der Entwicklung von Battlefield 3 beteiligt und haben schon vor 8 Jahren in der Entwicklung Partien mit 128 und 256 Spielern ausprobiert.

Dieses Feature zwang DICE dazu, die Maps deutlich zu vergrößern. Das resultierte in den 9 Maps, die man so nun aus dem Spiel kennt und die sich nun mit der negativen Kritik auseinandersetzen müssen.

Insert

You are going to send email to