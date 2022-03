Spieler loben erstes großes Update von Battlefield 2042 seit Monaten – Kassiert trotzdem Spott

Mit dem Scoreboard und weiteren Updates will Battlefield 2042 nun noch einmal zeigen, dass sie doch auf ihre Community hören und Kritik umsetzen. So steht es zumindest im Blogpost. Ob das jetzt jedoch noch reicht, wird sich zeigen. Zumindest scheinen einige Lehren aus den Fehlern gezogen worden zu sein:

Grund dafür ist vor allem eine Aussage, die EA früher getroffen hat. Viele der ungeliebten Änderungen von Battlefield 2042 seien demzufolge getroffen worden, um mehr Fokus auf Multiplayer zu legen, da niemand mehr Singleplayer wolle – so kam es zumindest an.

Die allgemeine Stimmung in der Community sowohl auf reddit als auch auf Twitter geht eher in Richtung Spott. Fans scheinen einfach nicht mehr in das Spiel zu vertrauen und lachen vor allem über Ausreden, welche früher gesucht wurden.

Was jedoch bei den Fans am meisten Resonanz auslöst ist das Scoreboard, ein Feature, das laut vieler Spieler schon seit Release im Spiel hätte sein sollen. Battlefield 2042 hatte anfangs nur eine abgespeckte Version, bietet nun aber eine richtige Anzeige für die Stats der Spieler, nachdem das Update mehrere Male verschoben wurde :

Was steckt im Update? Im offiziellen Blogpost sprechen die Entwickler über die Inhalte des Updates. So gibt es hauptsächlich Bugfixes und Problembehebungen mit der Steuerung sowie einige neue Bundles.

