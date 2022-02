Battlefield 2042 arbeitet trotz herber Kritik weiter an Verbesserungen, bringt wichtigen Fix fürs Spiel

In den letzten Wochen haben wir die Ergebnisse von Spielen beobachtet und festgestellt, dass die angreifende Mannschaft oft mit der maximalen Anzahl an Verstärkungen im letzten Sektor begann, was weder ausgewogen, noch spannend oder fair für die gegnerische Mannschaft ist.

In einem Post in ihrem Foru m hat DICE Änderungen zum Spielmodus Durchbruch vorgestellt. Dort sagen sie, dass das Angreifer-Team zu viele Tickets hatte – also zu oft respawnen durfte, bevor sie das Spiel verloren haben. Gerade im letzten Sektor von einem Durchbruch-Match war das ein Problem:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anscheinend unbeirrt von dieser Stimmung, haben die Entwickler jetzt umfangreiche Änderungen am Shooter vorgenommen. Diese Anpassungen sollen für eine bessere Balance in Durchbruch, einem der zwei Haupt-Spielmodi, sorgen.

Insert

You are going to send email to