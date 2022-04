Wer den Shooter Space Punks spielen wollte, musste bislang einen „Early Access“-Zugang kaufen. Jetzt startet die verrückte Mischung aus Borderlands und Diablo in die offene Beta und gestattet kostenlosen Zugang.

Was ist Space Punks? Space Punks ist ein bunter Multiplayer-Shooter des polnischen Entwicklerstudios Flying Wild Hog. Gespielt wird die kuriose Mischung aus Borderlands und Diablo in der Isometrischen-Perspektive.

Mit bis zu drei Mitspielern stürzt ihr euch in den Kampf gegen Gegner-Horden bestehend aus bösartigen Aliens. Dabei stehen euch vier verschiedene Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr euch durch prozedural generierte Maps schnetzelt.

Was ist die Isometrische-Perspektive? In der isometrische Perspektive schaut ihr von schräg oben auf die Welt. Sie dient in Videospielen häufig dem Zweck, dass die Spielenden einen besseren Überblick über das Geschehen haben.

Wie könnt ihr die offene Beta spielen? Die offene Beta des Koop-Shooters ist seit dem 20. April 2022. Herunterladen könnt ihr den spannenden Titel im Epic Games Store.

Da die offene Beta von Space Punks kostenlos ist, benötigt ihr zum Spielen lediglich ein Epic-Konto sowie den Epic Games Launcher. Wie lange Space Punks in der offenen Beta sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Aufgrund der Beschreibung des Titels im Epic Games Store als „kostenlos spielbares Online-Koop-ARPG“ ist davon auszugehen, dass Space Punks auch nach der offenen Beta ohne zusätzliche Kosten spielbar sein wird.

Space Punks zeigt einen abgefahrenen Trailer zur Open Beta

Vom außerirdischen Insekt bis zu dem humanoiden Schwein

Welche Charaktere gibt es? In Space Punks habt ihr die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen Charakteren:

Duke ist ein Allrounder, den MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn als eine Mischung aus Handsome Jack und Star Lord beschreibt

Eris ist eine Killerin, die Schaden mit ihren Nano-Spikes austeilt

Den Techniker Bob ist ein insektenähnliches Alien, das Türme aufstellt

Finn ist ein humanoides Schwein mit Irokesen-Haarschnitt, das die Rolle des Tanks ausfüllt

Wie sich Space Punks sonst so spielt und was das Spiel auszeichnet, lest ihr in dem ausführlichen Test:

Space Punks ist wie das rüpelige Kind von Diablo und Borderlands – So spielt es sich

Teamarbeit zahlt sich aus: Teamwork ist ein wichtiger Faktor, der euer Gameplay in Space Punks auf die nächste Stufe hebt. Das liegt daran, dass jeder Charakter zwei weitere Helden besitzt, mit dem er besonders gut Zusammenarbeit und Synergien entwickelt.

Das Schwein Finn etwa verleiht dem Turm von Bob einen Schutzschild, wenn sich der Tank in seiner Nähe befindet. So helfen sich die Charaktere gegenseitig.

Die Mischung aus Borderlands und Diablo ist eine ungewöhnliche Kombination, die uns einen verrückten Koop-Shooter in der Isometrischen-Perspektive brachte.

Mit Lost Ark sahen wir erst in den vergangenen Monaten einen weiteren Titel, der aus den Grenzen seines Genres ausbrach und die Isometrische-Perspektive für sich entdeckte.

Könnt ihr euch ein weiteres Genre oder sogar ein spezielles Spiel vorstellen, zu dem die Perspektive passen würde?