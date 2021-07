Space Punks ist wie das rüpelige Kind von Diablo und Borderlands – So spielt es sich

Ich war schon in Space Punks verliebt, als mir Chefredakteurin Leya erstmal ein Bild vom Space-Schwein gezeigt hat. Daher habe ich den „Early Early Access“ schon ausgiebig gezockt und hatte viel Spaß damit. Es ist einfach großartig, mit der wilden Weltraum-Wutz Hunderte von Gegnern zusammenzuschießen und sich in Explosionen und Krawall zu suhlen. Allerdings macht es einen Riesen-Unterschied, ob das Spiel allein oder im Koop gezockt wird. Denn wie die Entwickler schon mehrfach betont haben, ist das Spiel klar auf Multiplayer ausgelegt und allein ist die Ballerei bald öde. Im Koop aber macht das alles viel mehr Laune und motiviert zum Ausprobieren immer neuer Kombis aus Skills und Waffen. Hier müssen die Entwickler aber gut aufpassen, dass immer schnell Nachschub an Features, Items und Schauplätzen kommt, damit man sich nicht irgendwann langweilt.

Dazu kommen gelegentliche Spielabbrüche mitten in der Mission oder – besonders ärgerlich – im Bildschirm, in dem der Loot nach jeder Mission verteilt wird. Da ist es dann auch pures Glück, ob die Beute auch wirklich noch da ist, wenn man das Spiel notgedrungen neu starten muss.

Beispiel gefällig? Mein Schwein Finn verpasst den Türmen von Bob automatisch einen Schutzschild, wenn ich in der Nähe des Technikers bin. Egal also, welche Helden ihr wählt, es gibt immer einen taktischen Mehrwert, der das Teamplay fördert.

So gings im Team weiter: Laut den Entwicklern sollte man Space Punks aber unbedingt im Koop mit bis zu vier Leuten spielen. Dabei ist es wichtig, dass man die richtige Kombination aus den vier verfügbaren „Helden“ wählt, denn jeder hat andere Skills und Boni, die er in Kombination mit anderen Spielern freischaltet. Zur Wahl stehen:

Wer hat’s gespielt? Eigentlich erscheint Space Punks erst am 14. Juli 2021 exklusiv im Early Access im Epic Store, doch ich, Jürgen Horn und mein Kollege Benedikt Schlotmann haben schon im Vorfeld Zugang bekommen, also sozusagen „Early Early Access“.

Was ist Space Punks? Laut den Entwicklern ist Space Punks ein bunter Multiplayer Looter-Shooter in Top-Down-Ansicht, der aussieht, als hätten Borderlands und Diablo ein rüpeliges Kind gezeugt . Oder um es mit den Worten eines der Entwickler auszusagen: „Es ist im Prinzip Diablo mit Knarren“.

Das abgedrehte Looter-Shooter-Game Space Punks wurde erst vor kurzem angekündigt, doch die MeinMMO-Autoren Jürgen Horn und Benedikt Schlotmann durften es bereits nach Herzenslust zocken. Lest hier, was den beiden gefallen hat und wo noch Baustellen offen sind.

