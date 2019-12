Eigentlich wollte Gearbox für Borderlands 3 Handsome Jack als Bösewicht zurückbringen. Doch es gab ein Problem.

Wer ist Handsome Jack? Jack ist der Bösewicht in Borderlands 2 und tritt auch in Borderlands: The PreSequel sowie in gewisser Form auch in Tales from the Borderlands auf.

Er ist ein sehr beliebter Charakter und ein Bösewicht, der einem einfach aufgrund seiner narzisstischen Persönlichkeit sowie seiner nachvollziehbaren Ziele in Erinnerung bleibt.

Noch einmal zurück in die Welt von Handsome Jack? Möglich wäre es …

Die Rückkehr von Handsome Jack?

War Handsome Jack als Bösewicht für Borderlands 3 geplant? Da Handsome Jack so beliebt war, wäre es doch eigentlich logisch, ihn wieder zurückzubringen. Und genau das hatten die Entwickler auch vor. Gearbox‘ Randy Varnell erklärte, dass man im Team nicht glaubte, noch einmal einen so interessanten Bösewicht entwickeln zu können, warum ihn also nicht einfach irgendwie für Teil 3 zurückbringen?

Darum ist er nicht zurückgekommen: Handsome Jack überlebt die Ereignisse von Teil 2 nicht (sorry für den Spoiler). Das wäre aber nicht das große Problem, denn in Tales from the Borderlands taucht er ja auch auf und die Story spielt nach Borderlands 2.

Das eigentliche Problem präsentierte sich anhand einer von Borderlands-Fans zusammengestellten Liste mit den Dingen, die sie in einem dritten Teil nicht mehr sehen wollten.

Sehr weit oben auf der Liste stand Handsome Jack. Das führte zu einem Umdenken bei den Entwicklern. Sie waren der Meinung, dass es wohl doch Zeit für einen neuen Bösewicht wurde.

Allerdings war es nicht leicht, einen würdigen Nachfolger zu finden. Ob Gearbox dies mit den Calypso-Zwillingen gelungen ist, muss jeder für sich entscheiden.

Irgendwie ist er ja trotzdem mit dabei

Darum kehrte Handsome Jack kehrte dennoch zurück: Im DLC Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot sollt ihr ein Weltraumcasino ihres ehemaligen Lovers Handsome Jack überfallen. Dort treffen wir auf Handsome Jacks Bodydouble Timothy und generell ist Jack ein Teil des Casinos. Tot bleibt aber tot und so ist Handsome Jack im Grunde nur eine „Präsenz“ in der Story des DLCs. Ganz ohne ihn kommt Borderlands aber einfach nicht aus.

Was meint ihr? Hätte Geabox lieber Handsome Jack als Bösewicht für Borderlands 3 zurückbringen sollen oder seid ihr froh, ihn nicht noch einmal erleben zu müssen?