Ein „Borderlands-Diablo“ kommt bald und ja, es sieht so verrückt aus, wie es klingt

Im Spiel kommen dann je nach Vorliebe diverse Schusswaffen oder brachiale Nahkampf-Knüppel zum Einsatz. In bester Diablo -Manier macht es wohl am meisten Spaß, wenn massig Gegner auf dem Screen sind und man sie mit besonderen Attacken massenweise hochjagt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Space Punks? Space Punks ist das jüngst angekündigte neue Game vom polnischen Studio Flying Hog Games . Die haben bisher Shooter wie Hard Reset oder das blutig-abgedrehte Ninja.-Gemetzel Shadow Warrior (Hier der hochbewertete Test auf der GameStar ) entwickelt. Als Publisher ist Jagex am Start, die stecken unter anderem hinter dem Kult MMO-Runescape .

Das polnische Studio Flying Wild Hog war bisher für den blutigen Shooter Shadow Warrior bekannt. Doch jetzt bringen sie einen neuen Shooter im Diablo-Style, der aussieht wie eine Mischung aus Guardians of the Galaxy und Borderlands.

Insert

You are going to send email to