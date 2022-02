5 kostenlose Koop-Spiele auf Steam mit den besten Bewertungen

Ihr sucht was neues zum Spielen mit Freunden und wollt kein Geld dafür ausgeben? Dann schlagen wir euch hier 5 Spiele vor, die ihr euch mal genauer ansehen solltet.

Was ist das für eine Liste? In der folgenden Liste zeigen wir euch 5 Spiele, die sich wunderbar eignen, wenn ihr einfach mal was anderes ausprobieren wollt, als das, was ihr gerade noch im Katalog habt: Der Download der Spiele ist kostenlos und Freunde können direkt mit einsteigen.

Wir haben dabei auf die aktuellen Top-Spiele auf Steam geschaut (Stand: 11. Februar 2022). Hier findet ihr nun 5 Spiele, die derzeit eine Spielerzahl von mindestens 30.000 gleichzeitigen Spielern im Schnitt haben (via SteamCharts) sowie mindestens eine positive Wertung von 90 % in den Gesamtrezensionen erreichen. Darüber hinaus müssen sie kostenlos und mit Freunden spielbar sein.

Lost Ark

Erschienen: 11.02.2022 | Entwickler: Smilegate RPG | Genre: MMORPG | Seite auf Steam

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist das jüngste Spiel dieser Liste, konnte aber auf Steam direkt einen merklichen Eindruck hinterlassen. Bei Lost Ark handelt es sich um ein Free2Play-MMORPG, das rein optisch an Diablo erinnert.

Es bietet neben der Story verschiedenste Aktivitäten, die man gemeinsam absolvieren kann:

Looten und Leveln

Quests

Dungeons

Raids

In Lost Ark könnt ihr aus einer Vielzahl von Klassen auswählen, um die schick inszenierte, offene Welt zu bereisen und spannende Kämpfe zu bestreiten.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

So kommt es gerade auf Steam an: Den Start auf Steam machten eine Menge Spieler mit: Derzeit hat Lost Ark im Spieler-Durchschnitt bei SteamCharts ca. 350.000 aktive Spieler, im Peak waren es ca. 507.000.

Lost Ark ist erst kürzlich erschienen und hat bislang erst rund 2.000 Bewertungen erhalten (Stand: 11.02.2021). Mit einer positiven Wertung von 96 % konnte das MMORPG aber einen guten Ersteindruck hinterlassen. Wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt, bleibt erstmal abzuwarten.

Für wen ist das was? Wenn ihr grundsätzlich Lust auf ein neues MMO habt oder einfach mal in den MMO-Trubel einsteigen wollt, dann ist Lost Ark dank F2P-Komponente grundsätzlich schonmal keine schlechte Wahl.

Wenn ihr ein Spiel sucht, in das ihr Zeit investieren könnt und das actionreiche Kämpfe bietet, seid ihr hier richtig. Wenn ihr eher auf komplexes Crafting steht oder nichts mit der Iso-Perspektive von oben anfangen könnt, ist es eher nichts für euch. Ebenfalls wichtig: Gesteuert wird mit der Maus, woran man sich möglicherweise auch gewöhnen muss.

Wenn ihr einen genaueren Einblick in Lost Ark bekommen möchtet, schaut bei den Erfahrungsberichten von Alexander Leitsch und Mark Sellner rein:

Team Fortress 2

Erschienen: 10.10.2007 | Entwickler: Valve | Genre: Shooter | Seite auf Steam

Was ist das für ein Spiel? Team Fortress 2 ist mit seinem Release im Jahr 2007 mittlerweile eher unter “Klassiker” zu führen, doch der Team-Helden-Shooter hält sich bis heute stetig in den Steam-Charts.

Bei Team Fortress 2 handelt es sich um einen Shooter mit Comic-Optik, der euch unterschiedlichste Modi bietet, die ihr gemeinsam bestreiten könnt. Ihr könnt unter anderem mit euren Teams in der “Arena” antreten, “Capture the Flag” spielen oder im “King of the Hill”l um den Sieg kämpfen.

Es gibt außerdem den Koop-Modus “Mann vs. Machine”. Hier müsst ihr im Sechser-Team gegen computergesteuerte Roboter antreten, eure Waffen verbessern und verhindern, dass die Feinde eine Bombe in eurer Basis platzieren.

So kommt es gerade auf Steam an: Team Fortress zählt nach aktuellem Stand in der Regel zwischen 60.000 und 70.000 aktive Spieler gleichzeitig. Der Peak in den letzten 30 Tagen lag bei 85.992 Spielern.

Bei den Bewertungen der letzten 30 Tage sind 90 % positiv (bei ca. 8.000 Reviews, Stand: 11.02.2021), sämtliche Rezensionen kommen auf eine Wertung von 93 % (bei ca. 846.000 Reviews).

Für wen ist das was? Team Fortress 2 wird in den Steam-Bewertungen vor allem für sein unterhaltsames Gameplay gelobt, Kritik gibt es allerdings für Bots und Cheater. Insgesamt ist es Shooter in Cartoon-Optik ohne großen Anspruch auf Realismus. Der Fokus liegt auf flotten, spaßigen Matches.

Wenn ihr auf der Suche nach etwas Ernsterem seid, oder eine Story spielen wollt, seid ihr hier falsch. Und auch die Optik ist heute natürlich nicht mehr ganz auf aktuellem Stand.

Path of Exile

Erschienen: 23.10.2013 | Entwickler: Grinding Gear Games | Genre: Action-RPG | Seite auf Steam

Was ist das für ein Spiel? Path of Exile ist eine spannende Option, wenn ihr auf Spiele wie Diablo steht, aber kein Geld für den Download ausgeben wollt und vielleicht sogar eine zusätzliche Schippe Komplexität vertragen könnt. Denn Path of Exile ist ein Spiel mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, die man angesichts des teilweise knackigen Schwierigkeitsgrades auch einsetzen sollte.

Gerade erst erschien eine neue Erweiterung für Path of Exile, die dem Spiel einen ordentlichen Boost auf Steam verlieh und es zurück in die Charts katapultierte.

Außerdem steht auch eine Fortsetzung für das beliebte A-RPG an. Der Release von Path of Exile 2 wird aber noch ein wenig brauchen.

So kommt das Spiel gerade auf Steam an: Path of Exile erreichte gerade erst einen persönlichen Steam-Rekord mit 158.140 Spielern im Peak und schwankt gerade im Bereich zwischen Zahlen von 40.000 bis 80.000 gleichzeitigen Spielern im Durchschnitt. Solche Wellen gab es schon öfter bei Path of Exile, die in der Regel zu größeren Erweiterungen anstehen.

Bei den Gesamtrezensionen erreicht Path of Exile derzeit genau 90 % positive Bewertungen (ca. 178.000 Bewertungen, Stand: 11.02.2021), bei den kürzlichen Rezensionen sind es 89 % (bei ca. 1700 Bewertungen).

Für wen ist das was? Für Diablo-Fans dürfte Path of Exile eine spannende Gratis-Alternative sein. Ihr solltet euch allerdings auf eine Herausforderung einstellen, denn Lob und Kritik gibt es gleichermaßen für Komplexität und Schwierigkeitsgrad: Während viele Spieler es mögen, sich in das Spiel reinzuarbeiten, ist der Einstieg für andere zu hart.

Warframe

Erschienen: 25.03.2013 | Entwickler: Digital Extremes | Genre: Koop-Shooter | Seite auf Steam

Was ist das für ein Spiel? Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter in der Third-Person-Ansicht. Das Spiel setzt auf hohe Geschwindigkeit und spannende Kämpfe, die dank verschiedener Kampfanzüge – den “Warframes” – jede Menge Abwechslung bieten.

Ihr könnt euch gemeinsam durch verschiedene Story-Quests ballern, Raumschiff-Schlachten bestehen und immer besseren Loot und Fähigkeiten freischalten. Das Spiel bietet sehr viel Tiefgang, kann für Neueinsteiger aber erstmal etwas erschlagend wirken.

Mit etwas Zeit kann man sich aber gut in Warframe reinfuchsen und so einen der besten aktuellen Multiplayer-Shooter überhaupt entdecken.

So kommt das Spiel gerade auf Steam an: Derzeit zählt Warframe ca. 40.000 gleichzeitige Spieler im Schnitt. Bei den Gesamtwertungen kommt es auf eine positive Wertung von 91 % (bei ca. 466.000 Reviews, Stand: 11.02.2021), die kürzlichen Rezensionen kommen auf 89 % (bei ca. 4.700 Reviews).

Für wen ist das was? Ihr mögt rasante Kämpfe, Loot-Sammlereien und die Third-Person-Ansicht bei Shootern? Ihr habt Lust auf schnelle Fortbewegung per Jetpack und eine interessante Story? Dann seid ihr hier richtig.

Der Einstieg kann allerdings durchaus überladen wirken, gerade wenn man sich denkt, dass man sich mal eben in das Spiel reinfuchst. Auch im Spielverlauf kann Warframe eine Menge Grind erfordern. Wenn euch das abschreckt, solltet ihr vielleicht lieber etwas anderes ausprobieren.

Unturned

Erschienen: 07.07.2017 | Entwickler: Smartly Dressed Games | Genre: Survival | Seite auf Steam

Was ist das für ein Spiel? Wer Unturned das erste Mal sieht, könnte sich schnell an Minecraft erinnert fühlen – die Block-Grafik erinnert durchaus an den Bau-Klassiker. Bei Unturned handelt es sich allerdings um ein Survival-Spiel mit Zombies, in dem ihr ums Überleben kämpfen müsst.

Gemeinsam sammelt ihr Rohstoffe und verteidigt euch von eurer Basis aus gegen die untote Bedrohung. Dabei könnt ihr auf eine Vielzahl von Waffen zurückgreifen, die euch zur Verfügung stehen.

Wenn ihr euch nicht von der Grafik abschrecken lasst, ist Unturned eines der besten kostenlosen Survival-Games auf Steam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

So kommt das Spiel gerade auf Steam an: Unturned zählt nach aktuellen Stand ca. 36.000 gleichzeitige Spieler im Durchschnitt auf Steam. Bei den Gesamt-Rezensionen kommt es auf 91 % (bei ca. 467.000 Bewertungen) und 90 % bei den kürzlichen Reviews (ca. 5.100 Bewertungen, Stand 11.02.2021).

Für wen ist das was? Viele Spieler beschreiben Unturned als “Minecraft-DayZ-Hybriden”. Das Spiel ist was für euch, wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, mit Freunden ein Abenteuer im Zombie-Setting zu erleben, das dank der Optik aber nicht allzu furchteinflößend ist.

Die Zusammenarbeit kann euch hier nach vorne bringen, indem ihr gemeinsam an der Sicherheit eures Unterschlupfs arbeitet. Habt ihr allerdings nichts für die recht einfache Klötzchen-Optik über, dann solltet ihr lieber ein anderes Spiel wählen.

Ihr sucht noch mehr Spiele, die ihr gemeinsam zocken könnt? Dann findet ihr hier unsere Top-Koop-Spiele im Ranking.