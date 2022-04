Leak verrät, dass ein gescheiterter Shooter in den Xbox Game Pass kommen könnte

7 Days to Die ist ein postapokalyptisches Survival-Spiel. Wir zeigen euch im Video alles, was ihr zu dem Spiel wissen müsst.

Es signalisiert, dass der Shooter in dem beliebten Abo-Service der Xbox erhältlich sein soll. Das ist aktuell noch nicht der Fall, weswegen es sich hierbei entweder um einen Fehler oder einen Leak handelt. Die Tendenz geht aktuell aber eher in Richtung Leak.

