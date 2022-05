Neuerung macht Fans von Battlefield 2042 endlich wieder glücklich – Dabei hat sich am Gameplay nichts geändert

Und einige Leute klatschen in die Hände und nennen diese armseligen Kosmetik-Updates „das ist Battlefield“. Wie gottverdammt niedrig ist unsere „brutale“ Erwartungshaltung geworden? Es ist so eine Schande und es gibt immer noch keine Roadmap.

Was ist die Neuerung? Seit einiger Zeit gibt es in Battlefield 2042 wöchentliche Missionen , mit denen man jede Woche einen neuen Skin freischalten kann.

Battlefield 2042 kämpft seit Release mit schlechten Neuigkeiten, wenigen Spielern und einer miserablen Stimmung in der Community. Doch eine kleine Neuerung macht die Fans zum ersten Mal seit Monaten glücklich. Dabei ändert sich am Gameplay nichts.

