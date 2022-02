Apex Legends hat auf Steam mehr Spieler als je zuvor – Darum lohnt es sich

Apex Legends ist so erfolgreich wie nie zuvor auf Steam. Seit dem Start auf Valves Plattform wurden immer neue Rekorde an Spielern verzeichnet. Mit Season 12 erreichte der Wert erneut einen neuen Rekord von fast 400.000 Spielern. Doch was gefällt den Fans so gut an dem rasanten Battle Royale?

Wie sind die Werte von Apex auf Steam gerade? Am 19. Februar 2022 erreichte Apex Legends auf Steam den neuen Rekord von 393.998 Spielern (via SteamDB). Das sind über 60.000 weitere Spieler im Vergleich zum letzten Rekord von 330.879 Spielern vom Start von Season 9 von Apex Legends.

Wie viele Spieler spielen Apex Legends insgesamt? Dazu gibt es leider keine verlässlichen Daten, denn nur die Zahlen von Steam sind öffentlich einsehbar. Apex Legends gibt’s aber zusätzlich noch auf dem PC via den Origin-Launcher von EA, der PlayStation, der Xbox und auch der Switch. All diese Plattformen dürften ebenfalls starke Spielerzahlen liefern.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Apex Legends auch in Season 12 und 3 Jahre nach Launch insgesamt eine sehr starke Spielerbasis haben dürfte. Und dank Crossplay sollten sich nach wie vor schnell volle Lobbys über sämtliche Plattformen hinweg bilden.

Doch was fasziniert die Fans so an Apex Legends?

Warum ist Apex Legends so populär?

Das sind die Stimmen der Community: Auch hier bietet ein Blick in die Steam-Reviews gute Anhaltspunkte. Insgesamt kommt Apex Legends auf „sehr positive“ Ratings bei Steam. 86 Prozent der aktuell 399.828 Reviews sind positiv (Stand 22.02.2022 via Steam).

Die Fans preisen und loben unter anderem:

das flotte Tempo und Movement im Spiel, ähnlich wie bei Call of Duty (daher wechselten auch viele CoD-Pros zu Apex)

das exzellente Gunplay, bei dem Shooter-Gott shroud aktiv mitgewirkt hat

die ständigen Updates und dass die Entwickler ihr „Baby“ gut versorgen

die unterschiedlichen Helden mit jeweils einzigartigen Skills und Spielweisen

Fairer Cash-Shop, in dem es wirklich nur kosmetische Items gibt

Intelligente Design-Entscheidungen, wie die neue Heldin Mad Maggie, welche das aktuelle Meta mit ihren Skills aufbricht

Allerdings kritisieren manche Spieler auch, dass Apex Legends, wie viele BR-Games, nicht sehr einsteigerfreundlich ist. Doch gerade mit Season 12 gibt es zum Glück einen neuen Spielmodus namens Control.

Der kommt mit unendlich Munition und Respawns daher und bietet gerade Neueinsteigern eine wertvolle Hilfestellung, um das Game- und Gunplay von Apex Legends in Ruhe auszuprobieren.

Daher gilt nach wie vor: Hört auf mich! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um endlich mit Apex Legends anzufangen.