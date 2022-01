Apex Legends startet bald Season 12 – Alles zum Release, Spielmodus und Legende

Anfang Februar ist der Release von der 12. Season vom Battle-Royale-Hit Apex Legends. Darin gibt es wieder eine neue Legende, einen weiteren Spielmodus und viele Anpassungen am Gameplay. Darunter auch ein brandneuer Modus namens „Control“. Was genau alles kommt und dazu bekannt ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Wann ist der Release von Season 12? Die 12. Season des populären Battle-Royale Apex Legends wird am 8. Februar 2022 starten. Der Name der Season lautet „Defiance“, was so viel wie „Trotz“ oder „Widerstand“ bedeutet. Der Titel bezieht sich daher klar auf die rüpelige Anarcho-Rebellin Mad Maggie, die als neue Legende ins Spiel kommt.

Was steckt alles in Season 12? Auf die folgenden Features könnt ihr euch in Season 12 freuen:

Neue Legende Mad Maggie

Neuer Spielmodus Control

Die Map Olympus kehrt mit ein paar Änderungen zurück

Diverse Fixes am Gameplay, darunter Nerfs und Buffs von Waffen und Legenden

Ein brandneuer Battlepass

Weitere Details zu diesen Punkten findet ihr in den folgenden Absätzen.

Apex Legends: Neue Legende Mad Maggie im Trailer – Release im Februar

Neuer Spielmodus, Mad Maggie und sonstige Änderungen am Gameplay

Wer ist die neue Legende? Spätestens seit dem grandiosen Trailer zur neuen Legende wissen, wir, dass es Mad Maggie sein wird. Bereits in Season 8, als der von Australiern abstammende Held Fuse ins Spiel kam, wussten wir von seiner Erzfeindin Mad Maggie.

Die rüpelige Anarcho-Kriegerin war zwischenzeitlich auch Moderatorin eines Special-Events, in dem ihre derben und sehr lauten Sprüche so manchen Spieler zur Weißglut trieben.

Welche Fähigkeiten Mad Maggie im Spiel haben wird, ist noch nicht bekannt. Sie dürfte aber getreu ihrer Attitüde ein offensiver Charakter sein. Dataleaks sagen auch aus, dass Maggie womöglich Blendgranaten und massive Sprengladungen verwenden könnte.

Außerdem soll sie eine Schrotflinte an ihrem Bein haben, die sie im Nahkampf einsetzen kann. All diese Infos sind aber nicht bestätigt und Maggie könnte ganz andere Fähigkeiten haben.

Kurioserweise hat sie in einem Bild eine Art Peitschenschwert und einen kleinen Faustschild.

Wird Maggie als Skills eine Nahkampfwaffe und einen Schild nutzen?

Was ist der neue Spielmodus „Control“? Die ersten drei Wochen von Season 12 wird es einen neuen Modus namens „Control“ geben. Dabei handelt es sich um eine Art „Domination“, wie man es aus Spielen wie Call of Duty kennt.

Ihr sollt also möglichst viele von drei Capture-Points erobern und halten, um nach einer bestimmten Zeit zu siegen. Es wird unendliche Respawns geben und ein Gefecht zwischen 2 Teams aus 9 Spielern behandeln.

Durch die Respawns sollte dieser Modus vor allem gut für Neulinge und Wiedereinsteiger geeignet sein, weil man so in Ruhe alles ausprobieren kann.

Immer mehr spielen Apex Legends auf Steam und ich weiß jetzt auch, warum

Welche neue Waffe kommt? Bisher wurde nichts zu einer neuen Waffe bekannt. Es kann also sein, dass es dieses Mal keine weitere Kanone geben wird.

Möglicherweise kommen aber neue Hop-Ups für eure bestehenden Waffen. Im Trailer zu Maggie sind beispielsweise farbige Laser-Pointer zu sehen, die es so im Spiel bisher gar nicht gab.

Wird es eine neue Map geben? Auch hier wird keine komplette Neuerscheinung kommen. Wir wissen aber, dass die beliebte Map Olympus aus Season 7 zurückkommen wird. Und dass es ein paar signifikante Änderungen an der Map geben wird. Welche das sind, ist unklar, die Fans gehen aber von weitläufiger Verwüstung aus.

Olympus kommt zurück, aber … anders.

Was ändert sich noch? Wie in jeder Season wird es Änderungen an Waffen und den Legenden geben. Bereits bekannt ist:

Die Legende Crypto ist derzeit die unbeliebteste. Die Entwickler haben für ihn schon vor einiger Zeit einen Buff angekündigt, der seine Drohne nützlicher machen soll.

Die Spielweise von Gibraltar soll geändert werden. Hier sind wohl Änderungen an seiner Schutzkugel geplant.

Laut einer Aussage von Respawn arbeitete man auch an Anpassungen an das „Scan-Meta“. Also die Fähigkeiten, die Gegner aufdecken.

Konkretere Hinweise auf Fixes, Nerfs und Buffs sind bisher nicht bekannt. Wir lassen es euch aber wissen, sobald es etwas Neues gibt!

Was ihr übrigens nicht verpassen solltet: In den ersten 3 Wochen von Season 12 schenkt euch Apex Legends Helden und Goodies im Wert von 32 Euro!