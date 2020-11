Apex Legends bekommt in Season 7 einige neue Features und Inhalte. Darunter sind die neue Legende Horizon, die Map Olympus, Fahrzeuge und eine neue Story. Dazu haben wir hier auf MeinMMO neue Infos. Außerdem könnt ihr bei einem Gewinnspiel mitmachen und einen starken Gaming-PC gewinnen, mit dem Apex Legends besonders gut läuft.

Im free-to-play Battle-Royale-Spiel Apex Legends geht am 5. November 2020 die 7. Season mit dem Titel „Aufstieg“ los. Damit kommt eine ganze Menge neuer Content auf euch zu. Denn neben dem obligatorischen neuen Battle Pass gibt’s noch die folgenden neuen Inhalte in Season 7:

Eine neue Legende, die Astrophysikerin Horizon

Eine neue Map namens Olympus

Erstmals wird es Fahrzeuge im Spiel geben

Clubs mit bis zu 30 Mitgliedern

Einen neuen Battle Pass und die Ranglisten-Saison 7

Apex Legends erscheint erstmals auf Steam

Der Gameplay-Trailer zu Season 7

Die Features von Season 7 „Aufstieg“

Alle neuen Features von Season 7 werden wir in den folgenden Absätzen näher beschreiben. Außerdem folgt am Ende des Artikels ein cooles Gewinnspiel für einen starken Gaming-PC.

Die neue Legende – Horizon

Das ist die neue Legende: Wie zu jeder Season kommt auch dieses Mal wieder ein neuer Charakter ins Spiel. Nachdem zuletzt die leicht durchgeknallte Mechanikerin Rampart ihren Auftritt hatte, gibt es jetzt eine schrullige Astrophysikerin.

Horizon ist zwar per se keine Killerin, aber um ihren Sohn wiederzusehen, ist ihr jedes Mittel recht.

Sie heißt Dr. Mary Sommers und nennt sich im Spiel „Horizon“. Wer Season 6 aufmerksam gespielt hat, erkennt die Wissenschaftlerin mit dem schottischen Akzent sicherlich aus den Bonus-Challenges, die dort gegen Ende der Season ins Spiel kamen.

Anders als die meisten bisherigen Legenden ist sie eigentlich nicht auf Gewalt und Action aus, sondern will nur Geld sammeln, um ein gewagtes Zeitreise-Experiment zu unternehmen. Denn durch eine fiese Intrige wurde Horizon in die Zukunft versetzt und hat ihren kleinen Sohn Hundert Jahre in der Vergangenheit zurückgelassen, wo dieser schließlich als alter Mann verstarb. Horizon will daher zurück in die Vergangenheit reisen, um wieder mit ihrem Kind zu sein.

Das ist die Hintergrundgeschichte von Horizon.

Das sind die Fähigkeiten von Horizon: Horizon trägt einen experimentellen Raumanzug, der ihr mehr Mobilität in der Luft verschafft. Die Physikerin sollte sich also gut mit Octane und seinen Jump-Pads verstehen.

Dazu kommt noch eine Fähigkeit, mit der Horizon ihr Team mit einem Gravitationslift in die Höhe katapultiert. Als Ultimate-Skill kann sie eine Drohne namens „N.E.W.T.“ rufen und ein Schwarzes Loch in Miniatur-Ausgabe erzeugen.

Horizon sollte also gut als Unterstützungs- und Kontroll-Charakter taugen. Ihr könnt die neue Heldin wie gewohnt im Spiel mit Echtgeld oder Tokens freischalten.

Die neue Map – Olympus

Das ist die neue Map: Mit der fliegenden Stadt Olympus kommt die mittlerweile dritte Map von Apex Legends ins Spiel. Anders als bei World’s Edge und Kings Canyon befindet ihr euch dieses Mal in einer aufgeräumten und sauberen Stadt-Umgebung wieder. Dort dominieren schnurgerade Straßen und bunte Einkaufszentren und Restaurants die Landschaft. Im Zentrum der Stadt ist übrigens eine Art Berg mit einer Turbine im Inneren.

Die schwebende Stadt Olympus.

Olympus schwebt übrigens über dem Planeten Psamathe, der Heimat der Legenden Octane und Lifeline. Außerdem fand die Ermordung von Lobas Eltern durch den Killer Revenant in einem Restaurant in Olympus statt. Der Ort hat also eine hohe Relevanz für die Story von Apex Legends.

Hier seht ihr den Mord an Lobas Eltern, der auf Olympus stattfand.

Die neue Fahrzeuge – Trident

Das ist der Trident: Auf Olympus gibt es ein neues Feature, das es so bisher nicht in Apex Legends gab. Denn während im King’s Canyon oder World’s Edge überall Fahrzeuge herumstanden, waren die Vehikel bisher nur Dekoration.

So sehen Tridents in Aktion aus.

Auf Olympus jedoch gibt es Schwebe-Fahrzeuge namens Trident, die nicht nur zur Zierde herumstehen. Vielmehr könnt ihr in die Dinger einsteigen und damit herumfahren. Wenn nötig, passt sogar eine ganze Trio-Truppe in einen Trident.

Tridents sind dank ihrer Boost-Funktion sehr schnell und ihr könnt damit in Windeseile durch die Straßen von Olympus flitzen. Das ist besonders nützlich, wenn ihr mal wieder zu lange beim Looten getrödelt habt und die Todeszone viel zu nah ist. Mit dem Trident fahrt ihr der Zone locker noch davon.

Olympus bietet viele Möglichkeiten, mit dem Trident herumzudüsen.

Außerdem bietet das Fahrzeug viel kreativen Spielraum. Es kann zwar als Gleiter keine Leute „überfahren“, aber von der Map schubsen. Außerdem könnt ihr unter anderem die Minigun von Rampart auf das Dach des Gefährts packen und so die sonst unbewaffnete Karosse zu einem Killer-Fahrzeug machen. Oder ihr nutzt das Vehikel als Bomber und werft aus der Luft Giftgas-Fallen von Caustic ab.

Die neuen Clubs

So funktionieren Clubs: In Saison 7 gibt es mit der Club-Funktion ein praktisches Tool für die Bildung optimaler Squads. So könnt ihr besser andere Spieler finden, die eure Erfahrungsstufe, Interessen und Spielweise teilen. Auf diese Art könnt ihr also eine Art Community aufbauen.

Besonders cool: Club-Anführer können ihre eigenen Logos entwerfen und so eine besondere Form von Identität und Gruppenzusammengehörigkeit ermöglichen. Wer MMORPGs spielt, dem kommt das womöglich bekannt vor, denn die Clubs erinnern stark an Gilden aus Games wie ESO oder World of Warcraft.

Weitere Details zu den Clubs findet ihr hier auf der Seite der Entwickler.

Weitere Neuerungen in Season 7

Apex Legends gibt’s jetzt auf Steam: Neben dem PC, der PS4, und der Xbox One erscheint Apex Legends mit dem Launch von Season 7 auch auf der Vertriebsplattform Steam. Wer Apex Legends schon im Origin-Launcher gespielt hat, wird all seien Fortschritte, wie Skins und Banner, auch in der Steam-Version übernehmen können. Außerdem gibt es für Steam-Spieler gleich drei kostenlose Waffen-Talismane im Steam-Look als Bonus.

Im Battle Pass gibt es unter anderem ein neues, schickes Outfit für Wraith.

Der Battle Pass wird straffer: Der neue Battle Pass und die Herausforderungs-Fortschritte wurden in Season 7 gestrafft, um Spielern mehr Übersicht zu verschaffen. Ein neuer Herausforderungs-Tracker zeigt in der Lobby am rechten Bildschirmrand den Status täglicher und wöchentlicher Challenges an. Dazu gibt endlich ein Tracker im Spiel euch die Möglichkeit, Herausforderungen im Auge zu behalten, die ihr bald erledigt habt.

An Skins gibt’s freilich auch wieder neue Highlights. Dieses Mal sind Wraith und Octane mit neuen legendären Outfits am Start. Auf Stufe 100 wartet dieses Mal einen reaktiven Skin für das SMG R99.

