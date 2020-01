Apex Legends hat den Trailer zur kommenden Season 4 vorgestellt. Darin ist die neue Legende Revenant zu sehen samt einiger potentieller Fähigkeiten und seiner verstörenden und leicht traurigen Geschichte.

Das zeigt der Trailer: Der neue Trailer zur kommenden Season 4 zeigt, wie ein junger Mann einen Auftragsmord annimmt, nachdem er sich rasiert hat. Offenbar geht der Auftrag selbst von Hammond Industries aus, der Konzern, der auch die ursprünglich angenommene Legende Forge unterstützt hat.

Das Ziel wird als Familienvater vorgestellt und hält gerade ein Abendessen mit Frau und Tochter ab, als Revenant durch ein Fenster bricht und skrupellos Leibwächter und Gäste erledigt. Revenant wird als Roboter vorgestellt, der anscheinend aber noch menschliche Komponenten aus Fleisch oder ein Bewusstsein besitzt.

Nachdem sich die Frau des unbekannten Opfers Revenant entgegenstellt, wird auch diese getötet. Der Vater schafft es noch, seine Tochter in Sicherheit zu bringen, ehe Revenant auch ihn erwischt. Er fragt noch, wer er sei und Revenant antwortet nur mit: „Der Tod“, ehe er ihm mit einer Hand das Genick bricht.

Anschließend schaut Revenant in eine Reflexion in einem zerbrochenen Glas und sieht sich selbst als den blonden Mann vom Beginn des Videos. Eine Erinnerung zeigt ihn, wie er sich als Roboter versucht, zu rasieren, wie im Intro zu sehen. Er wird wütend und zerschlägt sein Spiegelbild.

Neue Legende – Revenant und seine Fähigkeiten

Was kann Revenant? Im Video sind einige Fähigkeiten zu sehen, die Revenant besitzen könnte:

An Wänden heraufklettern

Ein Roboter-Arm, den er zu einer Klinge machen kann

Die Fähigkeit, sich in einen Schatten zu verwandeln

Verwandlung in eine glimmende Gestalt wie aus glühendem Lava-Gestein

Ob es sich bei all den gezeigten Szenen um kommende Fähigkeiten handelt, können wir noch nicht genau sagen.

Wann kann ich Revenant spielen? Season 4 startet offiziell am 4. Februar. Ob Revenant gleich zum Start verfügbar sein wird, wissen wir noch nicht genau. Allerdings war das auch schon bei Crypto der Fall, weswegen es wahrscheinlich ist.

Es ist aber auch möglich, dass Revenant gar nicht erscheint. Schließlich hat Respawn auch die ursprünglich angekündigte Legende Forge kurzerhand gekillt.

Reaktionen und Bedeutung zum Trailer

So kommt der Trailer an: Schon vor dem eigentlichen Start des Trailers um Punkt 19:00 Uhr hat der Stream auf YouTube über 64.000 Upvotes erhalten. Jetzt, 25 Minuten später, ist das auf über 102.000 angestiegen. Die Community ist heiß auf Season 4 und Revenant.

Der Stream kurz vor Release des Videos.

Was hat er zu bedeuten? Der Trailer zeigt offenbar die Geschichte von Revenant. Wie es aussieht, war er früher ein Mensch, der aber von Hammond Industries oder Hammond Robotics in eine Maschine verwandelt wurde und seine Menschlichkeit verloren hat.

Ob er deswegen Hass auf das Unternehmen verspürt, ist unklar, es sieht aber nicht so aus. Schließlich nimmt er Auftragsmorde der Firma an. Wie genau er in Apex Legends eingeführt wird, wird sich noch zeigen.