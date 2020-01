Apex Legends: Season 4 bringt neue Legende „Forge“ – Das kann er

Apex Legends hat seine neue Legende „Forge“ vorgestellt. Der wird in Season 4 erscheinen. Wir zeigen euch die neue Legende und den Start-Termin von Season 4 in Apex Legends.

Das ist Forge: In einem Entwickler-Stream von Respawn Entertainment am 23. Januar 2020 stellte man Details zur Season 4 in Apex Legends vor. Einer der wichtigsten Inhalte: Forge – der Brawler. Er soll laut Tom Casiello, dem Game Writer von Apex Legends, das genaue Gegenteil von Crypto sein.

Forge ist im Universum des Spiels ein ehemaliger MMA-Champion, der Apex Legends für sich als neue Herausforderung sieht. Im Spiel wird er vom Konzern Hammond Robotics gesponsert, den viele von euch vielleicht noch aus Titanfall kennen – dem anderen Franchise von Respawn Entertainment.

Wann startet Season 4 in Apex Legends? Der Start-Termin ist am 4. Februar 2020.

Das ist Forge – die neue Legende, die in Season 4 von Apex Legends einzieht

Was kann Forge? Dieser Kämpfer sucht den Nahkampf. Er kommt „nah und persönlich“ an dich heran, um seine Kraft mit der starken Linken zu demonstrieren.

Zu den Fähigkeiten selbst verriet man im Entwickler-Stream keine Details. Doch der Dataminer That1MiningGuy (YouTube-Kanal) fand schon im November 2019 entsprechende Daten zu dieser Legende, die sein Kit genauer erklären.

Bedenkt, dass die Infos aus Datamining stammen und nicht offiziell bestätigt wurden. Bis zum Release kann sich da also noch was ändern.

Pull Shot – Eine Art Greifhaken für kurze Distanz, der Gegner an euch heranziehen kann oder Forge selbst in die Luft befördert

– Eine Art Greifhaken für kurze Distanz, der Gegner an euch heranziehen kann oder Forge selbst in die Luft befördert Ground Slam – Wenn ihr, während ihr euch in der Luft befindet, Ducken drückt, rammt ihr von oben in den Boden unter euch

– Wenn ihr, während ihr euch in der Luft befindet, Ducken drückt, rammt ihr von oben in den Boden unter euch K.O. Punch – Springt in eine Richtung nach vorne. Drückt dann in der Luft Ducken, um in den Boden unter euch zu rammen

– Springt in eine Richtung nach vorne. Drückt dann in der Luft Ducken, um in den Boden unter euch zu rammen One-Two – Ihr sprintet in einem geraden Pfad. Trefft ihr dabei einen Gegner, drückt die Fähigkeit erneut, um einen Upper-Cut zu vollführen und in die Luft zu springen

– Ihr sprintet in einem geraden Pfad. Trefft ihr dabei einen Gegner, drückt die Fähigkeit erneut, um einen Upper-Cut zu vollführen und in die Luft zu springen On The Ropes – Erhöht euren Nahkampfschaden, je niedriger eure Lebenspunkte sind. Das Austeilen von Nahkampfschaden gibt euch temporär Overshield

– Erhöht euren Nahkampfschaden, je niedriger eure Lebenspunkte sind. Das Austeilen von Nahkampfschaden gibt euch temporär Overshield Victory Rush – Tötet ihr einen Gegner im Nahkampf, füllt das Lebenspunkte wieder auf und gewährt euch einen Geschwindigkeitsbonus von 30 % für 10 Sekunden

Was haltet ihr von den geleakten Fähigkeiten? Ist das ein Charakter, den ihr gern spielen würdet?