Apex Legends stellt neue Legende vor, tötet sie sofort in genialem PR-Move

Kürzlich stellte Apex Legends seine neue Legende, den krassen Nahkämpfer „Forge“ für die Season vor. Doch Forge wurde jetzt aber hinterlistig während eines Interviews ermordet. Offenbar von der eigentlichen neuen Legende Revenant, die ihr vielleicht bald spielt.

Wie ist Forge gestorben? Auf dem YouTube-Kanal von Apex Legends wurde ein Video veröffentlicht, das zum Thema „Geschichten aus den Outlands“ ein Interview mit der neuen Legende Forge zeigt.

Lisa Stone führt das Interview mit James „The Forge“ McCormick. Man spricht darüber, wie es sich für den Fighter anfühlt, jetzt in Apex Legends zu kämpfen. Forge erklärt, dass die Legenden noch nie einen Gegner wie ihn getroffen hätten. Alles deutet daraufhin, dass der Nahkampf sein Spezialgebiet ist.

Dann kommt es zu „technischen Schwierigkeiten“, das Licht flackert. Und das Interview nimmt eine überraschende Wende.

Hinter dem Nahkämpfer taucht plötzlich ein anderer Charakter auf. Packt Forge an der Schulter und verwandelt seine andere Hand in Klingen, um diese vermutlich in den Rücken von The Forge zu rammen. Vorher schaltet die Kamera auf die Reporterin. Den eigentlichen Angriff kann man nur erahnen, als das Blut auf Miss Stone spritzt.

Als die ihre Augen wieder öffnet, muss sie vor Entsetzen schreien. Es scheint, als wurde die neue Legende Forge bereits vor ihrem Release in Season 4 von Apex Legends umgebracht.

Wer war das? Wir haben euch Forge mit seiner starken Linken bereits vorgestellt. Ein Dataminer fand einige Fähigkeiten des Brawlers, darunter Kinnhaken und Greifhaken. So sollte Forge in Apex Legends aussehen und kämpfen.

Forge kommt wohl doch nicht zu Apex Legends

Das ist die neue Situation: Das Video wirft nun einige Fragen auf. Man sieht zwar nicht, dass Forge stirbt, doch auf der offiziellen Webseite von Apex Legends (via EA.com) ist der Charakter ausgegraut.

„Ruhe sanft, Jimmie „Forge“ McCormick – Niemals besiegt (mit einer Ausnahme)“ liest man dort. Sicher ist, dass Forge einmal besiegt wurde. Aber ist er deshalb tot? Kommt er nie zu Apex Legends? Das ist unklar.

So verabschiedet man sich auf der offiziellen Webseite von Apex Legends von The Forge

Auf Twitter gibt es weitere Informationen über den Zustand von Jimmie. Mit einer Grafik erklärt das Team des fiktiven Fernsehsenders Outlands Television:

Wie viele von euch bereits wissen, gab es heute Morgen einen Zwischenfall auf Talos, der mehrere Mitglieder der OTV-Familie betrifft. […] Jimmy „Forge“ McCormick wurde von einem unbekannten Angreifer brutal attackiert. […] McCormick wurde am Tatort für tot erklärt. […]

A statement from OTV regarding the events that took place earlier today. pic.twitter.com/QvnrrBBRN6 — Outlands Television (@PlayApex) January 27, 2020

Eine Sicherheit, dass Forge nun wirklich tot ist, gibt es aber nicht. Immerhin wurden im Datamining viele Fähigkeiten und Details zu dem Charakter gefunden.

Steht er also wieder auf oder hat das Respawn-Team gezielt so viele Fähigkeiten entworfen, nur, um mit Hilfe der Dataminer die Spieler zu täuschen? Was glaubt ihr?

Tritt hier Revenant auf und greift The Forge an?

Ein genialer PR-Move von Apex Legends, um Revenant vorzustellen?

Wer war der Angreifer? Das war höchstwahrscheinlich Revenant. Eine Legende, die auch bereits im Datamining gefunden und vorgestellt wurde.

Man vermutete, dass Revenant die Legende werden solle, die Apex Legends mit Seasons 4 ins Spiel bringt. Die Vorstellung von Forge durchkreuzte diese Pläne. War Forge nur ein Mittel zum Zweck, um den Einstieg von Revenant spektakulär zu machen und zu demonstrieren, wie fies die neue Legende wird?

Das steckt dahinter: Offenbar lassen sich die Studios mittlerweile immer mehr einfallen, um auf „Neue Seaons“ aufmerksam zu machen:

Bei Fortnite ging für einige Tage das Licht aus und das Game war nicht mehr spielbar

Bei Apex Legends scheint man jetzt eine neue Legende als Köder entworfen zu haben, nur um den dann spektakulär zu killen und der eigentlichen Legenden einen „Bad-Ass“-Bonus zu verschaffen