Apex Legends verschenkt Helden im Wert von 22 Euro – So bekommt ihr sie

Das beliebte Battle Royale Apex Legends verschenkt im Laufe des Monats Februar 2022 gleich drei Helden aus der Auswahl. Die sind insgesamt 22 Euro wert und es kommen noch gratis Lootboxen dazu. Doch wer alles kostenlos bekommen will, muss schnell sein. Erfahrt hier auf MeinMMO, wie ihr die Gratis-Goodies in Apex Legends abstauben könnt.

Welche Legenden gibt es kostenlos? Im Februar 2022 feiert Apex Legends sein Jubiläum. Das Spiel erschien nämlich quasi aus dem Nichts am 4. Februar 2019 und revolutionierte die Welt der Battle-Royale-Games mit zahlreichen coolen neuen Ideen, wie dem Ping-System.

Ein weiteres Top-Feature sind die spielbaren Helden, Legenden genannt, die jeweils einzigartige Fähigkeiten hatten.

Die neuen Helden musste man sich aber erst mühsam Grinden oder Münzen im Wert von 7,5 Euro ausgeben. Doch drei Legenden gibt es bald komplett kostenlos:

Octane, den Speed-Junkie

Wattson, die Defensiv-Expertin

Valkyrie, die fliegende Draufgängerin

Insgesamt sind diese drei Helden über 22 Euro wert. Doch wer sie haben will, muss gut aufpassen.

Lootboxen im Wert von 10 Euro gibt’s gratis dazu

Wann gibt es die kostenlosen Legenden? Wer die drei Helden haben will, sollte sich die folgenden Daten im Kalender markieren. Denn nur zu dieser Zeit könnt ihr den jeweiligen Helden bekommen:

Woche 1 (8. – 15. Februar) für Octane

Woche 2 (15. – 22. Februar) für Wattson

Woche 3 (22. Februar – 1. März) für Valkyrie

Loggt euch in der jeweils genannten Zeit ein, um den Helden und weitere Goodies zu bekommen. Beachtet aber, dass die jeweilige Legende nur in der genannten Woche verfügbar ist. Ihr bekommt also in Woche 2 NUR Wattson, wenn ihr Octane noch nicht hattet, bekommt ihr ihn in der 2. Woche nicht mehr.

Wer die Helden schon hat, bekommt leider nichts Zusätzliches mehr.

Was gibt es noch zu holen? Was es allerdings immer gibt, sind jeweils drei weitere Lootboxen, die zum jeweiligen Charakter passende Items enthalten. Bei Valkyrie am Ende des Monats gibt’s sogar noch eine Box mit legendären Items zusätzlich.

Die Boxen sind insgesamt nochmal 10 Euro wert, wer sich also alle drei Helden und die 10 Boxen holt, spart 32 Euro!

Dieses Event ist ideal, um neu ins Spiel einzusteigen. Warum das übrigens eine gute Idee ist, erfahrt ihr hier: Immer mehr spielen Apex Legends auf Steam und ich weiß jetzt auch, warum.