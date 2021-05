In Apex Legends ist die Season 9 endlich online. Zeitgleich erlebt das Spiel gerade auf Steam einen wahren Höhenflug. Das liegt unter anderem an dem neuen Spielmodus. MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat die neuen Features angespielt und verrät euch, warum ihr das rasante Battle-royale-Game unbedingt anspielen solltet.

So geht Apex Legends gerade auf Steam ab: Seit seinem Steam-Start im November 2020 hat der Battle-Royale-Shooter Apex Legends durchweg positive Reviews auf Steam bekommen. Insgesamt kommt das Spiel auf 91 % positive Bewertungen und zum Start von Season 9 am 4. Mai 2021 legten diese mit über 5.000 neuen Top-Bewertungen nochmal ordentlich zu.

Dieser fette Hype überraschte sogar mich als eingefleischten Apex-Legends-Fan der allerersten Stunde. Doch nach einer kurzen ersten Runde im Spiel wurde mir schnell klar, warum der flotte Battle-Royale-Shooter von Respawn-Entertainment gerade so heiß abgeht.

Schon bei dem coolen Trailer bekommt man Lust auf das Spiel.

Season 9 bringt das bislang größte Update von Apex Legends

Das kam alles neu dazu: Apex Legends wurde mit jeder Season etwas besser und umfangreicher und zumindest eine neue spielbare Legende war immer dabei. Doch bei Season 9 ist es so viel mehr:

Die neue Heldin Vakyrie bringt mit ihrer Flugfähigkeit ein völlig neues Spielkonzept mit sich

Es gibt zwar keine neue Map, dafür aber ein dickes Rework der eh schon coolen Map Olympus

Es gibt eine neue Waffe, die nicht einfach nur ein weiteres Gewehr ist, sondern ein High-Tech-Bogen mit einzigartigem Gameplay

Umfangreiche Balance-Änderungen, vor allem für die Legende Lifeline

Erstmals kam ein völlig neuer Spielmodus abseits vom Battle-Royale ins Spiel – 3vs3-Arenen!

Das ist weitaus mehr als die bisherigen Season-Pakete, die jeweils eine neue Legende und entweder eine neue Waffe oder Map brachten. Hier bekommt ihr quasi alles, was man sich nur vorstellen kann in einer einzigen Season! Das ist ein echter Meilenstein in der bisherigen Entwicklung von Apex Legends. Die Neugier auf diese Inhalte rechtfertigt schon den Zuwachs an Spielern auf Steam und den anderen Plattformen.

Dazu kommt aber noch, dass die neuen Inhalte auch noch richtig gut sind, wie ich in ersten Anspiel-Session selbst erleben durfte.

So spielt sich die neue 3vs3-Arena

Mein größtes Highlight aus Season 9 ist der neue Spielmodus der 3vs3-Arena. Wie der Name schon sagt, spielt man hier kein Battle-Royale mit dutzenden von Gegnern, sondern es treten 2 Squads gegeneinander an. Die Maps sind ausgesuchte Areale aus den drei bekannten Maps, die allesamt recht klein sind, aber groß genug, um Platz zum Taktieren zu lassen.

So spielt sich der Arena-Modus.

So flott spielt es sich: Wie im Battle-Royale üblich, wird das Spielfeld aber auch hier immer kleiner, was die Gefechte von taktischen Sniper-Duellen zu Beginn zu brutalen Nahkämpfen am Rundenende wandelt. Oft enden aber die Runden schon in der Mitte der Spielzeit, denn es gibt keine Respawns und wer gefallene Kameraden nicht schnell wieder hochzieht, verliert diese dauerhaft für den Rest der Runde.

Daher fühlen sich die 3vs3-Arenen stets wie die finale Runde in einer regulären Apex-Battle-royale-Runde an, wenn nur noch 2 gut ausgerüstete Squads übrig sind und sich in einem überschaubaren Terrain nochmal hart die Kante geben.

Nur Action, kein Leerlauf: Damit bringt Apex Legends nochmal richtig Tempo ins Spiel und eliminiert ein Problem, das mich am Battle-Royale immer gestört hat: Nämlich den elendigen Leerlauf im Mid-Game, wenn man teilweise minutenlang keine Gegner findet und nur auf der Suche nach Loot durch die Pampa stromert.

In der Arena ist spätestens nach einer Minute Action angesagt und es geht gleich rund. Loot sammeln braucht man auch kaum, denn Waffen und Schutzausrüstung kauft man sich in bester Valorant-Manier zu Spielbeginn mit Ressourcen, die man in der Runde sammelt oder sich durch gute Spielleistung freispielt.

Ideal für Profis und Neulinge: Damit setzt Apex den Fokus rein auf die Kämpfe und die sind hier besonders verbissen und rasant. Und wenn man draufgeht, ist die Runde eh bald darauf vorbei und man kann gleich wieder ins Spiel einsteigen, ohne erst mühsam wieder eine Lobby zu finden, über der Map abzuspringen und dann womöglich 15 Minuten ohne jeden Feindkontakt die Landschaft zu erkunden.

Spieler, die wie ich, gleich Action wollen, oder man diverse Waffen und Taktiken unter Gefechtsbedingungen testen wollen, sind in diesem neuen Modus genau richtig. Und wer einfach mal das Gun- und Gameplay von Apex-Legends als Neuling antesten will, sollte auch unbedingt als Erstes die Arena aufsuchen.

Eine detaillierte Analyse der neuen Arena in Season 9 hat die Kollegin Marylin Marx von der GameStar hier verfasst.

Das gefällt mir an der neuen Heldin Valkyrie

Lohnt sich die neue Legende? Neue Legenden sind seit der ersten Season von Apex Legends Pflichtprogramm und mal sind sie mehr oder weniger nützlich. Mit dem aktuellen Neuzugang Valkyrie scheinen die Entwickler aber wieder eine gute Kandidatin gefunden zu haben.

Denn mit ihrem Jetpack bringt Valkyrie noch mehr Vertikalität ins Spiel. Legenden, die sich in die Luft erheben konnten, waren immer schon nützlich, darunter Octane mit seinen Sprung-Pads und Horizon mit ihrem Gravitationsfeld. Doch wirklich fliegen konnte bisher niemand.

Das ist die neue Legende Valkyrie.

Das kann Valkyrie: Der neue Charakter hingegen kann sich jederzeit wirklich hoch in die Lüfte erheben. Dabei kann sie zwar nicht schießen, aber dafür Gegner ausspähen und unerreichbare Orte betreten und von da aus tödliche Sniper-Angriffe ausführen. Dazu kommen ein wirklich fieser Raketenangriff, der zwar nicht viel Schaden anrichtet, aber den Gegner ordentlich ins Schwitzen bringt und verwirrt.

Darum ist die Ulitmate so gut: Und als Ultimate kann sie das ganze Team mal kurz in den Himmel schießen und von dort aus erneut abspringen lassen. Als jemand, der schon zigmal beim Looten die Todeszone vergessen hat und dann im Energiefeld verglüht ist, kann ich diese Fähigkeit gar nicht hoch genug loben. Spieler mit Valkyrie im Team können sich also tatsächlich gut Zeit beim Plündern lassen und trotzdem noch der Todeszone davonfliegen.

Alternativ eigene sich der erneute Air-Drop auch wunderbar, um eine Stellung des Gegners aus der Luft zu umgehen und den Feind unerwartet aus der Flanke anzugreifen.

Die neue Heldin ist also durch und durch nützlich und hat auch noch ein paar coole Skins und Animationen. So soll das sein!

Das ist noch alles super an Season 9

So ändert sich Battle-Royale: Bisher habe ich vor allem die neue Arena gespielt, aber auch die umgebaute Map Olympus gefällt mir gut. Dort ist ein unbekanntes Raumschiff angedockt, das von komischen Alien-Pflanzen befallen ist. Daher wuchert das fiese Gewächs jetzt überall an der Map und bringt neue Laufwege und veränderte Orte.

Außerdem kann man auf dem Raumschiff neue Geheimräume freispielen, wenn man vorher Schlüsselkarten sammelt. Insgesamt eine solide Änderung an meiner Lieblingsmap.

Das hat es mit dem neuen Bogen auf sich: Hinter all diesen coolen Neuerungen habe ich die neue Waffe fast vergessen. Der Bocek-Bogen ist ein High-Tech-Bogen, der eine eigene Munitionsart verschießt. Die hat immer die gleiche Nachladegeschwindigkeit und man kann die Pfeile sogar wieder einsammeln.

Der Bogen kann leicht oder voll gespannt werden. Im ersten Modus schießt er recht schnell, richtet aber nur wenig Schaden an. Voll geladen ist er eher eine Art Sniper-Waffe für mittlere Distanzen und haut gerade bei Headshots fett rein.