Apex Legends ist auf dem Handy besser als die Original-Version und EA scheint nicht viel dagegen zu unternehmen

Das ist nichts, was wir noch nie zuvor gesehen haben. Schließlich zahlt es sich bei einem neuen Produkt aus, potenzielle Spieler zu „verwöhnen“. Aber es ist das erste Mal, dass wir eine solche Situation erleben, in der ein eher zweitrangiges Produkt seine Hauptversion verschlingt und man nicht mehr koexistiert. Das Ergebnis davon, zuzüglich der Ungeduld der Spieler des Hauptspiels, gibt mir ein ungutes Gefühl.

Weg von den Vergleichen, was sagt uns das alles? Apex Legends wird von sich selbst auf einer anderen Plattform verschlungen, was seltsam genug ist.

Apex Legends Mobile hat eine Modus- und Map-Rotation. Tatsächlich können wir auswählen, welche Map wir in allen Spielmodi wollen, ohne uns bewusst zu sein, welche tägliche Rotation gespielt wird. Außerdem wurden sogar die Rewards überarbeitet und der Fokus auf ein spaßiges Gameplay gelegt, abseits von der Log-In-Pflicht, die in der „Vollversion“ des Spiels im Vordergrund steht.

Alles, was dazu führen könnte, die Spieler mit einem stabilen Online-Modus zufriedenzustellen, ist komplett an dem Basis-Spiel vorbeigegangen.

Battle Royals haben viele, viele Genres im Multiplayer übernommen. Jahrelang haben wir in einer Situation gelebt, in der wir immer mehr Multiplayer als Spielmodus bei Story-Titeln sahen, die nicht unbedingt eine Online-Komponente gebraucht hätten.

