Ich kaufe eigentlich jeden Skin in Apex Legends, aber das Angebot zu Halloween ist echt mies

Apex Legends feiert wieder Halloween und das ist für MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn immer ein Grund, viel Geld auszugeben. Doch dieses Jahr enttäuschen sowohl das Skin-Angebot als auch die bisherigen Spiel-Features. Lest hier auf MeinMMO, warum für Jürgen Halloween in seinem Lieblingsspiel so enttäuscht.

Um wen geht es hier überhaupt? Ich bin MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn und bin dafür berüchtigt, in MMOs viel zu viel Geld in Skins zu investieren. Gerade in Apex Legends sammel ich coole, legendäre Skins geradezu und erfreue mich an meiner virtuellen Garderobe.

Und gerade jetzt, wo wieder Halloween ansteht, habe ich mir schon Geld zurechtgelegt, um es in coole Skins zu investieren. Denn gerade Halloween, so die Erfahrung der letzten Jahre, inspiriert die Designer regelmäßig zu besonders abgedrehten Skins. Ich war schon gespannt, was dieses Jahr kommen würde.

Apex Legends verspricht viel und enttäuscht am Ende

Warum habe ich mich so auf Halloween gefreut? Meine Vorfreude wurde noch verstärkt, als es den ersten Trailer zu Halloween 2021 in Apex Legends zu sehen gab. Wie von Apex Legends gewohnt, war der Trailer ein perfekt inszeniertes Meisterwerk aus coolen Voice-Lines und Action. Auch diverse Skins wurden gezeigt, darunter ein fieser Cyber-Werwolf. Gut, der war nur für den von mir quasi nie gespielten Charakter Revenant, aber da gab es sicher mehr.

Und auch Andeutungen vom coolen Modus Shadow-Royale waren zu sehen. Daher nahm ich mir den ganzen Abend vor, um die Halloween-Events zu spielen und zig Euros in coole Skins zu investieren. Vielleicht würde ich mir sogar ein neues Heirloom-Item gönnen, wovon es sicher wieder ein neues geben würde. Heirlooms sind coole, persönliche Waffen, die man dann anstelle eines langweiligen Fausthiebs im Nahkampf verwendet.

Das war die erste Enttäuschung? Doch kaum war ich im Spiel, kam es schon zur ersten Enttäuschung. Denn es gab kein neues Heirloom und die neuen Skins waren jetzt alle nicht so der Hit. Lediglich der schon bekannte Werwolf-Skin für Revenant war cool. Aber wie gesagt, ich spiele den quasi nie.

Die anderen Legenden hingegen hatten nur langweilige Reskins zu bieten. Ja, toll, dann ist Seer jetzt in Rot unterwegs oder Bloodhound hat rote Augen. Das überzeugte mich überhaupt nicht! Dafür geb‘ nicht mal ich Geld aus!

Ich hatte hart auf eine ganze Palette an Skins gehofft, wie es in vergangenen Events der Fall war. Nicht auf nur einen wirklich einzigartigen Skin und sonst nur langweilige Farb-Anpassungen.

Ey, wo is der Halloween-Mode? Die nächste Enttäuscht kam kurz darauf: Denn ich verbrachte mehrere Minuten damit, den Shadow-Royale-Modus zu suchen. Denn darin spielt man das reguläre Battle-Royale, wird aber nach seinem Tode zu einem Schatten, der sich nochmal zurück ins Leben kämpfen kann. Sozusagen wie der Gulag in CoD Warzone, nur auf der ganzen Map!

Doch nirgends war der Modus zu finden. Erst eine Suche im Internet offenbarte:

Ällerbätsch, das kommt erst am 26. Oktober!

Dafür konnte ich in eigens für Halloween dekorierten Maps der Arena spielen. Ja toll, da hab ich ja so Bock drauf! Der Arena-Mode gefiel mir zur Einführung in Season 9 mal recht gut, aber insgesamt bevorzuge ich die Unvorhersehbarkeit und Spannung des Battle Royale. Da interessiert es mich auch nicht wirklich, dass es mittlerweile eine komplett neue Map in der Arena gibt. Die fühlen sich für mich alle recht ähnlich an.

Mit dieser Meinung zu dem Halloween-Event stehe ich übrigens nicht alleine da. Auf reddit rufen Spieler schon zum Boykott des Game-Shops auf, weil die Entwickler gerade so wenig Content bringen und das Event so lahm ist.

Was war trotzdem positiv? Insgesamt war ich mächtig enttäuscht, denn es gab wirklich nichts, was ich jetzt unbedingt haben musste und meine Vorfreude auf Konsum musste unbefriedigt vergehen. Doch zumindest hatte ich ein paar coole Kills in der Arena.

Im Battle-Royale-Mode fiel mir zufällig auf, dass mein Lieblingscharakter Rampart jetzt ihre sonst recht nutzlose Minigun jetzt auch direkt mitschleppen und in der Bewegung einsetzen kann, anstatt sie zwangsweise immer fest an einem Ort zu platzieren. Damit macht diese Legende gleich viel mehr Spaß!

Wofür wurde dann doch Geld ausgeben? Ganz ohne Konsum ging dann mein großer Apex-Abend doch nicht aus. Denn im Shop gab es zumindest ein paar der coolsten Skins aus früheren Halloween-Events im Bundle. Und da ich den Hexen-Skin für Wraith noch nicht hatte, schlug ich hier zu und gönnte mir die Teleportations-Künstlerin als grüne, garstige Hexe. Dieser Skin gehört übrigens zu den seltensten Skins in Apex Legends!