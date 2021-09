Apex Legends: Das sind die Skins, denen ihr am seltensten im Spiel begegnet

Apex Legends bietet hunderte von Skins für eure Helden, doch manche davon sieht man sehr oft, während andere seltene Sichtungen sind. Wir haben uns all die Premium-Skins angesehen, denen man nur selten im Spiel begegnet.

Wie wurden die Skins ausgewählt? Um die am seltensten genutzten Skins zu ermitteln, haben wir uns über die Analyse-Webseite Apex Legends Status die Nutzung der Skins der verschiedenen Legenden angesehen. Dabei haben wir auf die Skins geachtet, die laut Statistik am seltensten genutzt wurden und keine Standard-Skins sind.

Vielmehr haben wir uns auf legendäre Skins konzentriert, da diese tatsächlich den Legenden einen anderen Look verpassen und nicht nur Farbvarianten des Originals sind.

Wir haben daher eine Liste der Skins für jede Legende erhalten, die am wenigsten von den Spielern genutzt wird. Das kann bedeuten, dass entweder der Skins eher unbeliebt ist oder – was eher der Fall ist – ausgesprochen selten unter den Spielern vorhanden ist.

Das sind die wahrscheinlich seltensten Premium-Skins in Apex Legends

In der folgenden Liste findet ihr pro Legende den legendären Skin, der offenbar am wenigsten verbreitet und daher womöglich sehr selten ist. Außerdem bekommt ihr Infos zur Verfügbarkeit und zum Preis.

Revenant – Frost Ancient

Wie sieht er aus? Dieser Skin zeigt den grimmigen Assassinen-Cyborg als gefrorene Eisleiche.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 2.500 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Dezember 2020 im Bundle zum Holo Day Bash Event.

Crypto – Hack Frost

Wie sieht er aus? Der Hacker Crypto erscheint hier als glitzerndes Frostwesen.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 1.800 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Dezember 2020 im Bundle zum Holo Day Bash Event.

Horizon – Neon Stardust

Wie sieht er aus? Dieser seltsame Skin verpasst der braven Astrophysikerin einen pinken Iro und einen etwas zu langen Hals sowie ein gewagtes, pinkes Outfit.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 2.500 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt als Teil des Horizon-Launch-Bundles im November 2020 zu haben.

Gibraltar – Code Red

Wie sieht er aus? Dieser seltene Skin muss erst aus dem vorigen Skin „Bunker Buster“ gebaut werden. Er zeigt den gemütlichen „Gibby“ mit einer knallroten Panzerung und einem schneidigen Stahlhelm.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin, wenn ihr den Bunker-Buster-Skin mit 6.500 Apex-Tokens aufmotzt.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Mai 2019 im Shop zu finden.

Wattson – Vaporware

Wie sieht er aus? Dieser Skin entsteht, wenn ihr den Skin „Fly by Wire“ aufmotzt. Der Skin zeigt die putzige Ingenieurin mit einer rosa Jacke und einer Art Skibrille.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin, wenn ihr den Fly-by-Wire-Skin mit 6.500 Apex-Tokens aufmotzt.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Januar 2020 im Shop zu finden.

Fuse – Boared to Death

Wie sieht er aus? Dieser coole Skin zeigt den kumpeligen Space-Australier mit einem Großwildjäger-Outfit samt Schweine-Thematik.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 2.500 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Mai 2021 im Rahmen einer Sales-Aktion zu haben.

Bangalore – Stay Frosty

Wie sieht er aus? Hier bekommt ihr einen herrlich bescheuerten Skin, welcher die stoische Berufssoldatin in eine quietschbunte Nussknacker-Weihnachtsuniform steckt.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 1.800 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Dezember 2020 im Bundle zum Holo Day Bash Event.

Loba – Crystalline Perfection

Wie sieht er aus? Wenn ihr Loba statt als feurige Verführerin lieber als kühle Eisprinzessin haben wollt, dann ist das euer Skin.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 2.500 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Dezember 2020 im Bundle zum Holo Day Bash Event.

Wraith – Emerald Enchantress

Wie sieht er aus? Die grimmige Teleport-Künstlerin Wraith wird hier zu einer ähnlich grimmigen Hexe mit spitzem Hut.

Der Skin Emerald-Enchantress ist etwas grüner. Quelle: Apex Item Store

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für stolze 6.000 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Oktober 2020 im Bundle zum Fright or Flight Event.

Octane – Clocktane

Wie sieht er aus? Der irre Speed-Junkie Octane wird hier zum Steampunk-Uhrwerk.

Was kostet er? Ihr bekommt den Skin für 1.800 Apex Münzen.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im September 2020 im Soirée Sale.

Bloodhound – Wandering Warrior

Wie sieht er aus? Dieser Skin entsteht aus dem Skin Royal Guard. Er zeigt den mysteriösen Krieger als eine Art grünen Space-Samurai.

Was kostet er? Wenn ihr den Skin Royale Guard mit 6.500 Tokens aufmotzt, bekommt ihr diesen Skin.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im Februar 2020 im Shop.

Caustic – The Trophy Hunter

Wie sieht er aus? Caustic ist eh schon gruselig, aber als grimmiger Jäger wirkt er noch furchterregender.

Was kostet er? Kombiniert den Skin Blackheart mit 10.500 Crafting Tokens und ihr bekommt den Trophy Hunter.

Wann gab es ihn zuletzt? Im April 2019 gab es die letzte Möglichkeit, diesen Skin zu bekommen.

Lifeline – Rejuvenation

Wie sieht er aus? Hier zeigt sich die beliebte Sanitäterin in Neonfarben.

Was kostet er? Kombiniert den Skin London Calling mit 6.500 Crafting Tokens und ihr bekommt Rejuvenation.

Wann gab es ihn zuletzt? Im April 2020 gab es die letzte Möglichkeit, diesen Skin zu bekommen.

Mirage – Center Stage

Wie sieht er aus? Hier bekommt ihr einen Rot-Weißen Skin für den albernen Spaßvogel Mirage.

Was kostet er? Kombiniert den Skin Angel City Hustler mit 10.500 Tokens und Center Stage ist euer.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin war zuletzt im April 2019 im Shop.

Rampart – Packin Paisley

Wie sieht er aus? Hier kleidet sich die freche Mechanikerin in eine Art Sari mit farbenfroh bestickten Pluderhosen.

Was kostet er? Der Skin entsteht, wenn ihr den Skin Heritage Pride mit 10.500 Crafting Tokens aufmotzt.

Wann gab es ihn zuletzt? Das letzte Mal, als ihr diesen Skin kaufen konntet, war im August 2021.

Pathfinder – Pole Position

Wie sieht er aus? Der hilfsbereite Roboter Pathfinder wird hier zu einer schnittigen, grünen Rennmaschine.

Was kostet er? Der Skin entsteht, wenn ihr den Skin Angel City Pacer mit 6.500 Crafting Tokens aufmotzt.

Wann gab es ihn zuletzt? Im Januar 2020 konntet ihr den Skin zuletzt im Shop kaufen.

Was ist mit Valkyrie und Seer?

Die beiden Legenden Valkyrie und Seer hatten zur Zeit dieses Artikels noch nicht genug Daten, um eine relevante Auswertung zuzulassen. Außerdem ist die Auswahl an legendären Skins noch überschaubar, da sie noch recht neu im Spiel sind.

So viel zu unserer Liste der am seltensten genutzten Skins in Apex Legends. Wenn ihr wissen wollt, was Dr Disrespect an Apex Legends hasst und liebt, dann lest diesen Artikel auf MeinMMO: DrDisrespect heult und zetert: „Ich hasse Apex Legends – Es bringt mich zum Weinen“.