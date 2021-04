Das passiert, wenn alle Spieler in Apex Legends am selben Ort landen

Battle-Royale-Spiele wie Apex Legends leben eigentlich von vereinzelten Scharmützeln und dem Wandern über die Map. Aber wenn alle Spieler einfach direkt am selben Ort auftauchen, ist das auch ziemlich lustig.

Das ist passiert: Normalerweise überlegt man sich in Battle-Royale-Spielen ja genau, wo man landet. Schließlich geben einem beispielsweise die besten Landespots in Fortnite einen Vorteil, und auch in der CoD Warzone landet man möglichst so, dass man starke Waffen einsammelt.

Auch in Apex Legends dürften Spieler zu Anfang eines Matches kurz überlegen, wo sich die Landung wohl lohnt. In einem Match sorgten aber offenbar Server-Probleme dafür, dass diese Phase einfach übersprungen wurde. Anstatt wie gewohnt auf die Map zuzufliegen, fanden sich ganze 15 Squads auf einen Schlag alle im selben Raum wieder, kaum dass der Ladebildschirm verschwunden war. Wie das aussah, zeigte reddit-User “cough_e” im Video:

https://www.reddit.com/r/apexlegends/comments/mxcsus/got_in_a_game_while_the_servers_were_having/?ref=share&ref_source=embed&utm_content=title&utm_medium=post_embed&utm_name=d869b33603994fe28388a394496a4676&utm_source=embedly&utm_term=mxcsus

Taktisches Battle Royal wird zur zünftigen Kneipenschlägerei

Chaos bricht aus: In dem Video ist zu sehen, wie sich die Spieler auf dem Arcadia Supercarrier erstmal verdutzt umschauten. Es gibt einen kurzen Moment der Ruhe, in dem sie scheinbar erfassen, was gerade passiert ist. Dann geht das Gemetzel los.

Die ersten Spieler hauen blindlings mit ihren Nahkampfwaffen um sich, was angesichts der Menge an möglichen Zielen ziemlich gute Erfolgsaussichten hat. Es dauert aber nicht lange, da haben die ersten Feuerwaffen in der näheren Umgebung gefunden und schießen einfach wie wild auf den Haufen ein.

Es wird ziemlich unübersichtlich. Feinde kriechen über den Boden, manche flüchten hektisch nach draußen. Nach wenigen Sekunden ist das Video allerdings beendet. Allzu viele Spieler dürften sich aber nicht aus der Situation gerettet haben.

So reagiert die Community: Im Subreddit zu Apex Legends zog das Video viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Spieler amüsieren sich sehr über die kuriose Situation:

“Ich mag es einfach, wie es einen Moment der Stille gibt, in dem sich alle umschauen und erkennen, dass sie alle im Carrier, sich gegenseitig anschauen und dann anfangen, sich gegenseitig zu verprügeln. Der lustigste Scheiß, den ich je gesehen habe”, findet User Spazbean (via reddit).

“Für einen Moment sah es so aus, als wären wir einem Friedensabkommen nahe, aber sobald der Friedensvertrag durch einen Schlag gebrochen wurde, eskalierte die Situation irgendwie”, philosophiert ein anderer (via reddit).

“Ich würde das als LTM spielen, wenn man das ein bisschen poliert”, kommentiert User Skywalk910 (via reddit).

Viele kommentieren außerdem, dass die Spieler, die in diesem Moment eine Waffe fanden, einfach den besten Moment aller Zeiten gehabt haben müssen. Andere hätten sich gewünscht, dass die Gruppe vielleicht eher zusammengearbeitet hätte, um einen noch verrückteren Moment zu gestalten.

Dass Spieler gemeinsam eine Menge Schabernack in Multiplayer-Spielen treiben können, zeigte unter anderem ein YouTuber zu CoD Warzone. Der versammelte insgesamt 150 Spieler, die gemeinsam die Karte hochjagen wollten. Zumindest der Server packte das irgendwann nicht mehr.