Apex Legends: Zur Feier der neuen Season verlosen wir Codes im Wert von fast 500 €

Die Gewinner werden von uns per Mail kontaktiert an die Mail-Adresse, die bei der Anmeldung verwendet wurde, um die Wunsch-Plattform für die Codes zu ermitteln und sie anschließend zu verschicken.

So kannst du mitmachen: Für die Teilnahme an der Verlosung brauchst du zunächst einen MeinMMO-Account. Logge dich damit ein und du wirst weiter unten ein Registrierungs-Tool sehen. Fülle die notwendigen Felder aus und tadaa, du bist dabei!

Beachtet aber, dass es in den ersten Wochen nach dem Season-Launch insgesamt 3 Legenden kostenlos gibt. Gebt also keine Coins für sie aus!

Dazu kommt noch ein neuer Spielmodus namens „Control“, der kein Battle-Royale, sondern eine Art Domination-Mode à la Call of Duty ist. Da man hier unendliche Respawns und frei wählbare Loadouts hat, eignet sich dieser Modus ideal für Neueinstiger, die jetzt erst mit Apex Legends loslegen wollen. Season 12 erscheint am 8. Februar um voraussichtlich 19 Uhr.

Das ist gerade bei Apex Legends los: Season 12 in Apex Legends bringt zwar keine neue Waffe oder Map, ändert aber viel an der bisherigen Meta-Spielweise. Schuld daran ist vor allem die neue Legende Mad Maggie, die speziell die bisher üblichen Taktiken kontert und so frischen Wind in das Spiel bringt.

Die Season 12 startet in Apex Legends . Damit ihr direkt durchstarten und in die neuen Inhalte eintauchen könnt, verlosen wir 5 Codes mit je 11.500 Apex-Coins. Macht mit!

