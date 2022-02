Neue Heldin sprengt Meta von Apex Legends: Mad Maggie „ist ein Gamechanger!“

Apex Legends startet bald die 12. Season und die neue Heldin Mad Maggie hat das Zeug dazu, alles zu ändern. Die Widerstandskämpferin hat eine Reihe von Skills, die das bisher etablierte Meta komplett auf den Kopf stellen könnte. Spieler sind darüber größtenteils begeistert, bis auf einige …

Um wen geht es? Mad Maggie ist eine Freiheitskämpferin, die vom „Establishment“ dazu verurteilt wurde, in den Apex Spielen zur Unterhaltung des Publikums zu sterben. Doch die wilde Kämpferin gibt sich nicht geschlagen und kommt mit einer Reihe von neuen Fähigkeiten ins Spiel, die einige der bisherigen Top-Taktiken in der kommenden Season 12 sprengen.

Was kann Maggie eigentlich? Seit kurzem wissen wir genau, was Maggie alles kann und wie ihre Skills funktionieren. So kann Maggie mit Shotguns noch schneller rennen, sie erkennt angeschossene Gegner auch durch Deckung und wirft explodierende Kugeln, die das ganze Team noch schneller machen.

Ihre gefährlichste Fähigkeit könnte aber der „Krawallbohrer“ werden. Damit kann sie eine Art Sprengladung an Oberflächen anbringen. Der Bohrer durchdringt dann die Oberfläche und setzt dahinter eine Flammenladung frei. Das wiederum ist ein herber Konter gegen einige der effektivsten Meta-Taktiken im Spiel.

So sprengt Mad Maggie das Meta in Season 12

Um welches Meta geht es? Mit Mad Maggie wird vor allem eine Legende hart gekontert. Die Rede ist von Gibraltar, liebevoll „Gibby“ genannt. Der gemütliche Tank kann eine große, von Waffen undurchdringliche, Schutzschild-Kugel aufstellen.

Diese Fähigkeit ist essenziell für eine Reihe von effektiven Taktiken, weswegen Gibby quasi ein „Must-Pick“ in jedem Pro-Spiel ist. Ganze Teams konnten sich in der Bubble wieder hochziehen und heilen, wenn Gibby seine Bubble richtig aufgestellt hatte.

Als jedoch bekannt wurde, dass Maggie Deckung durchdringen kann, fragte sich die Community, ob das auch für Gibbys Schild gelte. Einige Spieler wollten das nicht so recht glauben. Bis Respawn jüngst einen Trailer zu Maggies Skills veröffentlichte und man dort exakt eine Szene sieht, in welcher der Krawallbohrer sich durch einen Gibby-Schild frisst und den armen Gibby (und seine Kumpels) darin grillt.

Mit ihrem Bohrer kann Maggie außerdem Gegner, die sich hinter versperrten Türen verbergen (ebenfalls eine beliebte Taktik), effektiv ausräuchern. Und auch die Fans der defensiven Legende Rampart und ihren portablen Deckungs-Wänden werden sich umstellen müssen, denn jede Deckung wird zur tödlichen Falle, wenn Maggie unterwegs ist.

Spieler von “Gibby” sehen es größtenteils gelassen, das es jetzt einen Konter gegen sie gibt. Besser als ein Nerf!

Warum finden das trotzdem so viele Spieler gut? Allgemein ist der Tenor in der Community trotzdem positiv. Denn es war absehbar, dass Respawn etwas am „Gibby-Meta“ ändern musste. Ein Nerf von Gibbys Schild hätte die Legende arg eingeschränkt und Gibby-Mains bangten schon um die Patch-Notes zu Season 12 und die Zukunft ihres geliebten Helden.

Hier ein paar Stimmen aus der reddit– Community:

„Endlich ein Gibby-Bubble-Konter. Aber RIP Ramparts Wände. Oder irgendwelche Wände.“

„Der Bubble-Konter war nötig im Late-Game einer kompetitiven Runde. Wenn 8 Teams übrig sind, dann stellt dir mal vor, einen kompletten Reset [ganzes Team heilt sich wieder hoch] hinzubekommen, wenn mehrere Maggies rumstreunen.“

„Das Gibby-Meta wird endlich herausgefordert!“

„Das ist ein Gamechanger!“

Das Einzige, was einige Spieler bemängeln ist, dass mit Maggie erneut eine Legende eine „Wallhack-Fähigkeit“ in Spiel kommt. So ziemlich jeder neue Held scheint aktuell solch eine Fähigkeit zu haben. Eine Unsitte, wie nicht nur viele Fans es sehen: Immer mehr Shooter machen „Cheats“ legal und verkaufen sie euch als besondere Skills.