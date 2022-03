Battlefield 2042 ist nicht mehr zu retten

Der Shooter Battlefield 2042 hatte einen schwierigen Start und sich bisher noch nicht davon erholt. Die Spielerzahlen sprechen Bände. Erfahrt im MeinMMO-Podcast alles um die Probleme von Battlefield 2042.

Das ist das Thema: Jetzt, fast 6 Monate nach Release von Battlefield 2042, müsste schon viel passieren, damit der Shooter von EA noch die Kurve bekommen kann. Schon seit dem Release war Battlefield 2042 gezeichnet von falschen Entscheidungen, PR-Desastern und mangelhaften oder fehlenden Updates.

Und das teilten auch die Spieler in den Bewertungen lautstark mit.

Ein besonders großes Problem waren für die Community schon von Anfang an die zu großen Maps und die Spezialisten. Zweitere fühlen sich für viele mehr wie Call of Duty als wie Battlefield an. Die großen Karten sorgen schnell für Langeweile. Anfang März verrieten die Entwickler dann endlich, wie man die schlechten Maps retten will.

Auf Steam kann der Multiplayer-Shooter mittlerweile nur noch 2,129 durchschnittliche Spieler und Spielerinnen verzeichnen (Stand: 18.03.2022). Direkt zum Release im November 2021 waren es noch 51,299. Auch auf Twitch dümpelt Battlefield 2042 nur noch auf rund 200 – 300 gleichzeitigen Zuschauern und Zuschauerinnen herum (Stand: 18.03.2022).

Das sind Gründe, warum es der MeinMMO-Redaktion schwerfällt, noch daran zu glauben, dass Battlefield 2042 sich erholen kann.

Leya, Schuhmann und Marko arbeiten die Geschichte um den Shooter im Podcast auf. Denn die Probleme sind tiefer als man denkt und haben auch mit personellen Strukturen zu tun.

Wenn ihr zusätzlich nochmal Markos schriftliche Meinung zum Fall Battlefield 2042 lesen wollt, könnt ihr das bei uns auf MeinMMO.

