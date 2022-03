Battlefield 2042 bringt endlich das Feature, welches schon seit Release da sein sollte

Vor fast 6 Monaten war der Release von Battlefield 2042. Gleich zu Beginn hatte das Spiel eine turbulente Phase, die nie wirklich aufgehört hat. Jetzt bringt es endlich ein Feature, was sich Spieler von Anfang an gewünscht haben. MeinMMO sagt euch mehr.

Vor dem Release von Battlefield 2042 war Battlefield Portal für viele Fans der Modus, auf den sie sich am meisten gefreut haben. In diesem Spielmodus durften sie mit Waffen und Maps aus mehreren Battlefield-Spielen eigene Spielmodi und Regeln erstellen. Das sollte theoretisch unendlich viele Spielmöglichkeiten bieten.

Doch obwohl die Community mit diesen Tools sehr kreative Ideen hatte, war Battlefield Portal nie so beliebt wie anfangs gedacht. Das hat in manchen Regionen der Welt zu wahrlich absurden Situationen geführt, in denen ein einziger Typ alle anderen Spieler „als Geisel halten“ konnte.

Aktuell haben Spieler aber wieder die Möglichkeit, XP in Battlefield Portal zu sammeln. Offiziell angekündigt wurde dieser Schritt aber nicht, was für Verwirrung sorgt.

In Battlefield Portal gab es keine XP, was Spielern die Lust am Modus raubte

Was ist neu? Spieler berichten auf Twitter, dass plötzlich wieder XP in Battlefield Portal verdient werden können. Die einzige Voraussetzung ist offenbar, dass man ohne Bots spielt.

Damit verschwindet ein großer Kritikpunkt an Battlefield Portal. Unklar ist nur, ob diese Anpassung beabsichtigt war. Denn sie wurde (noch) nicht offiziell kommuniziert.

Was war das Problem? Eines der größten Probleme von Battlefield Portal war schon immer, dass die Spieler nur begrenzt oder gar keine XP in Portal verdienen konnten. Wer also neue Waffen oder Aufsätze in Battlefield 2042 freischalten wollte, konnte das nicht in einem der 3 Haupt-Spielmodi tun.

Die Absicht hinter dieser Entscheidung war es, XP-Farming-Server zu unterbinden, die zum Anfang des Spiels beliebt waren. Doch diese radikale Einschränkung raubte vielen Spielern komplett die Lust am Modus. Mit zeitlich limitierten Events wollten die Entwickler einen Kompromiss finden, doch geholfen hat das nicht.

Was denken die Spieler? Die Leute, die Battlefield 2042 trotz sinkender Spielerzahlen noch spielen, freuen sich generell über diese Entwicklung. Für viel Verwirrung sorgt allerdings, dass diese Änderung von offizieller Seite nie verkündet wurde.

Auch Teil der neuesten Patch Notes war diese Anpassung nicht. Die Entwickler wurden von den Fans auch direkt angeschrieben, in der Hoffnung, dass man etwas Offizielles hört.

Dementsprechend gemischt sind die Reaktionen der Fans.

OddJob001, der diese Entdeckung gemacht hat, hat bereits eigene Server mit seinen Traum-Regeln erstellt und schreibt: „So sollte Battlefield 2042 gespielt werden“ (via Twitter).

Alex Co bittet ihn deshalb, diese Info weit zu verbreiten uns wundert sich: „Warum zum Teufel wurde das nicht offiziell kommuniziert?“

Enigma wiederum sagt: „Lass die das nicht wissen! Die werden das tun, was sie immer tun, und es wieder komplett entfernen, weil sie der Ansicht sind, dass ‚XP in Portal = schlecht‘ ist.“

Dieser Schritt, obwohl er nie offiziell verkündet wurde, ist somit offenbar ein weiterer Teil der Update-Offensive, die EA und DICE mit Battlefield 2042 zu Beginn des Jahres gestartet haben.

Was sagt ihr zu dieser Änderung? Ist das für euch genug, um es wieder mit Battlefield 2042 oder Battlefield Portal speziell zu versuchen? Oder ist das für euch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Sagt es uns in den Kommentaren.

