Insider über GTA 6: Wird größer als alle Vorgänger und bringt zum ersten Mal weibliche Hauptfigur

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Aktuell ist jedoch noch GTA Online voll am Start und hat kürzlich sein Sommer-Update veröffentlicht – mit neuen Fahrzeugen, starken Änderungen bei „Quality of Life“-Mechaniken und einem Nerf für das miese Flug-Moped.

Die Aussagen von Schreier decken sich dabei auch mit vorherigen Leaks. So gab es bereits die Spekulation, dass GTA 6 mehrere Städte bringen könnte und Content für über 500 Stunden ( via screenrant.com ).

Schreier war es auch, der den Release von GTA 6 erstmals ernsthaft kommentierte . Am Ende bleiben es jedoch unbestätigte Infos und wir müssen abwarten, was Rockstar bestätigt oder auch nicht.

Doch der Journalist Jason Schreier gilt als gut vernetzt und verlässlich. Er genießt ein hohes Ansehen in der Branche und oft gilt: Wenn er etwas von seinen Insider-News veröffentlicht, dann ist da auch was dran.

Was ist jetzt Neues über GTA 6 bekannt? Eigentlich hat Jason Schreier auf der US-Seite „Bloomberg“ einen Artikel über die neue Unternehmens-Philosophie und Veränderungen bei GTA-Entwicker Rockstar Games geschrieben ( via blommberg.com ).

