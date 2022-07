GTA Online bringt morgen sein großes Sommer-Update – Alles zu Inhalten, Uhrzeiten und Server-Down

WoW: Dragonflight überarbeitet Berufe, die in dem neuen Addon wichtiger werden sollen. Alles, was sich an diesen ändert, erklären wir euch im kurzen Video.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Im Vorfeld wird jedoch eine Änderung bereits heiß diskutiert: Rockstar nerft, wie ihr in GTA Online bisher am schnellsten Geld verdienen konntet – Fans sind enttäuscht .

Was steckt im Update? Die Liste oben im Artikel bildet schon den Großteil der angekündigten Inhalte an.

Wann startet das Update? Am Dienstag, dem 26. Juli, geht es los. Eine Uhrzeit ist offiziell noch nicht bekannt. Das letzte große Update im Dezember – The Contract – kam gegen 11 Uhr vormittags.

GTA Online startet am Dienstag, 26. Juli ins kostenlose Sommer-Update 2022 – The Criminal Enterprises. Ihr profitiert von einem guten Schwung neuen Content, aber auch im Detail gibt es ein paar spannende Änderungen. MeinMMO zeigt euch in der Übersicht den bisher bekannten Content und Infos zum Update-Ablauf.

