GTA Online stärkt mit dem Sommer-Update eure kriminelle Ader – Bringt neue Missionen und Autos

Alle Spieler und Gangster warten schon gespannt auf die Ankündigung für das Sommer-Event in GTA Online. Nun hat Rockstar endlich das Schweigen gebrochen und kommende Inhalte mit samt Datum veröffentlicht wird zeigen euch, was euch bald erwartet.

Wann startet das Sommer-Event in GTA Online? Im Newswire Post von Rockstar wird das kommende Update „The Criminal Enterprises“ auf den 26. Juli datiert. Genau Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Diese wird wahrscheinlich und den kommenden Tagen preisgegeben.

Was erwartet euch im neuen Update? Rockstar hat eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen parat, die ihr nach dem Update genießen könnt. Darunter fallen folgende:

Erweiterung der vier kriminellen Karrierepfade

Neue Kontaktmissionen

Neue Autos

Neue Sammelgegenstände

Neue Modi

„Quality of Life“-Anpassungen Verkaufmissionen auch in privaten Sitzungen verfügbar Verbesserter Zugriff auf Snacks und Panzerung Mehr GTA $ in verschiedenen Modi wie Rennen, Raubüberfälle und mehr



Zusätzlich veröffentlichte Rockstar noch einen Trailer passend zum Update, den wir euch hier einbinden:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten GTA Online – Trailer zum neuen Update „The Criminal Enterprises“

Wir listen euch jetzt alle kommenden Inhalte detailliert auf, beachtet, dass dieser Artikel noch in Bearbeitung ist und somit stetig aktualisiert wird.

Erweitert euer Geschäft

Da GTA Online stetig wächst und durch den Release der Next-Gen Plattform auch die Spielerzahl zugenommen hat, will Rockstar euch unter die Arme greifen. Ihr könnt nach dem Update in Ruhe eure Waren in privaten Sitzungen verkaufen. Damit habt ihr weniger Stress, keine Angst von Griefern in die Luft gesprengt zu werden und könnt so in Ruhe eure Kohle zählen.

Executive

Als Executive werdet ihr in eurem Büro neue Angestellte treffen. Diese werden euch helfen, spezielle Cargos zu finden, um eure leeren Lagerplätze zu füllen. Zusätzlich könnt ihr mit folgenden Neuerungen rechnen:

Tägliche Liefermissionen

Zwei neue Quellen für Cargos – zusätzlich zu den schon vorhandenen Missionen

Biker

Klubhäuser die einen „Custom Bike Shop“ besitzen bekommen ein Upgrade. Ihr könnt jetzt die Bikes eurer Klienten modifiezieren und sie dann für GTA $ und RP an Kunden verkaufen. Ihr erhaltet auch zwei neue Kontakt-Missionen, die in eurem Klubhaus im Meeting-Raum ausgehängt werden.

Es werden auch einige Typen eure Bar heimsuchen. Um erneut aufzustocken, gibt es „Bar Resupply“-Missionen, die euer Lager wieder aufstocken. Dadurch erhaltet ihr noch nebenbei Kohle.

Gunrunner

Rockstar hat auch für euch Bunkerliebhaber einiges an Anpassungen. Ammu-Nation hat Wind bekommen, dass ihr qualitativ hochwertige Ware besitzt und die möchten sie erwerben. Zu einem fairen Preis versteht.

Ihr könnt täglich eine Lieferung an einen festgelegten Ammu-Nation-Shop durchführen, um eine weitere Einnahmequelle zu haben.

Wenn ihr euren Bunker mit Vorräten beliefern wollt, hat Rockstar auch hier zwei neue Missionen erstellt. Dazu müsst ihr aber nicht wie gehabt zum Bunker zurückkehren, sondern könnt ganz einfach von eurem momentanen Standort die Mission starten.

Um eure Forschung anzutreiben, könnt ihr jetzt sogar Daten stehlen, die euren Fortschritt erhöhen.

Nachtclub-Besitzer

Nachclub-Besitzer können jetzt Yohan kontaktieren, um Vorräte für eurer Nachtclub-Lager zu besorgen. Oder ihr setzt euch mit Tony in Verbindung, um „Club Managment“-Missionen zu starten. Zwei neue Management-Missionen wurden hierfür erstellt und eingefügt.

In eurem Club könnt ihr auch aufräumen, indem ihr Unruhestifter rausschmeißt oder bewusstlose VIPs an sichere Orte außerhalb des Clubs eskortiert.

Was haltet ihr vom Update? Findet ihr es gut, dass Rockstar viele „Quality of Life“-Änderungen vornimmt? Und was haltet ihr von den neuen Missionen, die ihr bald angehen könnt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren.