Clip aus GTA Online zeigt, wie schwach das nervige Flug-Motorrad jetzt ist – „Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht“

In Hunt: Showdown startet in Kürze das Event Serpent Moon. Den Spielern fielen vor allem die gezeigten Waffen und Skins ins Auge.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Spieler tauschen sich darüber aus, welche Alternativen es gibt, welche Fahrzeuge jetzt den Himmel über Los Santos terrorisieren. Der Kommentar mit den meisten Upvotes in den beiden Threads tippt dabei auf eine Rückkehr der Jet-Army ( via reddit.com ).

Wie sehen die Reaktionen auf den Nerf aus? Nach dem Update drehen sich die beiden größten Threads im Subreddit von GTA Online um den Nerf der Oppressor-Raketen (Stand 27. Juli 2022, via reddit.com ). Insgesamt kamen zum Thema, in weniger als einem Tag, 1.000 Kommentare zusammen.

Sah man so ein fliegendes Teil auf Map und es steuerte auf einen zu, wusste man schon, was kam. Es knallt, die Fracht ist kaputt und der eigene Spawn-Punkt wird im besten Fall ebenfalls direkt belagert.

Warum ist das so eine große Nummer? Das Fliege-Moped gilt als „Griefer-Fahrzeug“. Griefer sind Spieler in Online-Games, die Mitspielern ihr Erlebnis ruinieren oder stören wollen.

Die Raketen sind nun weniger mobil, treffen nicht mehr so genau und fliegen teilweise willkürlich in verschiedenen Richtungen. Ein deutlicher Unterschied zu den punktgenauen Treffern vor dem Sommer-Update.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Die Open-Lobby ist Krieg in GTA Online. Wenn mehr als zwei dutzend schwer bewaffnete Fremde in einer großen Open World aufeinandertreffen, ist auch nichts anderes zu erwarten.

Insert

You are going to send email to