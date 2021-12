GTA Online begeistert seine Spieler: Das fliegende Griefer-Motorrad nervt nun weniger

Das neue “The Contract”-Update für GTA Online bringt nun endlich einen neuen Konter gegen die Oppressor Mk 2. Spieler freut das, sie posten Videos davon, wie sie nun die Griefer bekämpfen.

Was ist neu? Am 15. Dezember wurde das neue “The Contract”-Update für GTA Online veröffentlicht. Im Spiel findet ihr jetzt neue Autos, Waffen, Agenturen und auch Waffenkammern. Allein diese Inhalte kommen schon gut bei der Community an. Doch ein neuer Inhalt, den man in Autos einbauen kann, wird gerade tierisch gefeiert.

Spieler schreiben, dass es vermutlich die beste Neuerung im gesamten Update ist. Denn damit kontert man Griefer mit fliegenden Motorrädern.

Störsender für zielsuchende Raketen in Autos einbauen

Was ist das für ein Inhalt? Bei der Fahrzeugwerkstatt könnt ihr den neuen Störsender für zielsuchende Raketen in eure Autos einbauen. Allerdings gibt es da Einschränkungen, denn nur vier Autos sind bisher für dieses Feature qualifiziert. Baut ihr das ein, dann können Spieler, die Fahrzeuge wie die Oppressor Mk 2 fliegen, nicht mehr zielsuchende Raketen auf Verfolgungsjagd zu euch schicken. Nein, sie müssen dann richtig zielen und euch manuell anvisieren.

Bei welchen Fahrzeugen funktioniert das? Aktuell nur bei

Buffalo STX

Dewbauchee Champion

Enus Deity

Enus Jubilee

Sie alle sind Fahrzeuge des neuen Updates. Alle neuen Autos und Waffen mit Preisen aus The Contract findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Wie baut man das ein? Besucht mit einem der aufgezählten Fahrzeuge eure Fahrzeugwerktstatt innerhalb eurer Agentur. Dann findet ihr bei den Tuning-Optionen den Reiter mit “Imani Tech”. Ihr kennt Imani als Hackerin in eurer Agentur. Dort findet ihr die Option für die neuen Störsender.

Hier könnt ihr für 400.000 GTA-Dollar den Störsender in euer Fahrzeug einbauen lassen

Was sagen die Spieler zum Störsender?

Wie sieht das in Aktion aus? In einem Video von flugherbutter sieht man die Auswirkungen des Störsenders. Der Spieler wird von einer Oppressor Mk2 verfolgt und versucht, den Verfolger mit mehreren Kurven abzuschütteln. Da dieser jetzt eine gerade Linie zum Abschießen braucht und seine zielsuchenden Raketen unnütz sind, zögert er mit dem Abschuss. Auf gerader Strecke geht flugherbutter dann hart in die Eisen. Durch die Vollbremsung crasht der Motorrad-Schütze zusammen mit seinem Gefährt und der Rakete ins Auto und überlebt den Unfall nicht. Das Auto hingegen übersteht den Angriff.

Vor dem Update war das Abschießen mit der Oppressor ein Kinderspiel. Mit den zielsuchenden Raketen konnte man weit oben aus der Luft seine Ziele anvisierend und abknallen. Das war nervig und wurde von Griefern über Jahre ausgereizt.

Das sagt reddit: In der Community von GTA Online sind die Störsender (Missile Lock-on Jammer) ein riesiges Thema. Spiele freuen sich, dass sie nun endlich einen Konter gegen die nervenden Gegner haben, die einen mit ihren Flugmotorrädern stalken. “Oppressor-Spieler schlagen jetzt ihre Monitore”, scherzt Jjzeng auf reddit.

Spieler randomhippie123 meint auf reddit: “Das ist wohl der beste Teil des Updates” und erhält dafür viel Zuspruch. Andere Spieler würden sich das Upgrade aber auch für ihre alten Autos wünschen, mit denen sie viel unterwegs sind. Da kann Rockstar also noch nachbessern.

Bisher nutzten Spieler lustige Tricks, um sich an nervigen Oppressor-Griefern zu rächen.

Wie gefällt euch das neue Feature aus dem “The Contract”-Update? Werdet ihr das in die neuen Autos einbauen oder haben euch die Griefer bisher nie so gestört, dass der Einbau sich lohnen würde?