GTA Spieler zeigt perfekte Lösung, um es Oppressor-Griefern heimzuzahlen

In den Kommentaren zum Clip feiern Spieler die Aktion und beglückwünschen den Spieler zum Kill. Außerdem wundern sich einige, warum der Spieler nicht zunächst in der Umgebung nach dem Rachenehmer suchte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er beobachtet den aggressiven Piloten, der ein paar Meter entfernt von seinem Flugmotorrad rumballert. Schließlich steigt der Griefer auf sein Oppressor MK2 und fliegt damit in die Lüfte. Yung_Almonds wartet ein paar Sekunden und zündet dann per Fernsteuerung die Haftbombe, die er vorher an das Flugmotorrad pappte.

Was sind das für Griefer? In GTA Online ist das Oppressor MK2 ein Flugmotorrad, das von seinen Nutzern geliebt und von seinen Zielen gehasst wird. Spieler können mit dem Motorrad durch die Luft fliegen und von dort aus mit Raketen auf andere Spieler und Autos ballern.

Insert

You are going to send email to