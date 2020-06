Griefer in GTA Online sind lästig. Umso mehr Freude bringt es, wenn sie sich selbst herrlich umnieten und das Ganze auch noch gefilmt wird. Wie in diesem Clip hier auf reddit.

Was ist das für ein Tod? Ein Griefer wollte einem Spieler in GTA Online die Tour vermasseln. Der Spieler holte ein Auto ab und sollte dies, am besten mit so wenig Schaden wie möglich, zur Werkstatt bringen.

Als er darauf wartete, seinen Fahndungslevel loszuwerden, pirschte sich der Griefer an. Mit seinem fliegenden „Deluxo“-Auto sank er langsam aus dem Himmel auf die Straße. Er positionierte sich so, dass er das Auto des Spielers mit den eingebauten Raketen im Deluxo abballern konnte. Dachte er.

Doch das klappte nicht wie geplant. Offenbar verschätzte sich der Griefer mit der Auffahrt zur Garage.

Er schoss die Rakete unmittelbar vor die Steigung der Auffahrt, wodurch das explosive Geschoss direkt nach dem Abschuss noch unter dem Wagen explodierte und sein eigenes Auto in die Luft jagte. Der Spieler erlitt dadurch keinen Schaden, der Griefer hingegeben starb.

Eine ähnliche Situation seht ihr hier, wo ein Geisterauto den Tod seines Fahrers rächt.

Was hatte der Griefer vor?

Das war der Plan: Der Spieler war auf dem Weg zur Werkstatt. Als CEO könnt ihr im Import/Export-Business Autos klauen, diese dann aufmotzen und für eine große Summe Geld verkaufen. Das ist einer der 12 Wege, um in GTA Online 2020 schnell viel Geld zu verdienen.

Der Griefer gönnte dem Spieler vermutlich kein Geld und wollte, dass die Mission für ihn scheitert. Denn wenn das Auto zerstört wird, bevor man die sichere Garage erreicht, ist der Auftrag gescheitert.

Mit den Autos der Import/Export-Missionen könnt ihr viel Geld verdienen

„Karma“ – reddit lacht über den Clip

So kommt der Clip an: Auf reddit erreicht das Video mit dem Titel „Typischer Griefer“ über 15.500 Upvotes und fast 500 Kommentare.

Spieler schreiben, dass es ihnen so viel Freude bereitet, dem Griefer beim Failen zuzusehen.

„Seine K/D ging zurück in die Zukunft“

„Karma, weil er versuchte zu griefen“

„Der hat danach bestimmt sein Spiel ausgestellt“

„Der Versuch ist da, der Skill nicht“

„Er bekam, was er verdiente“

5 der nervigsten Spieler-Typen, die euch in GTA Online begegnen

Andere geben aber auch Tipps. So schreibt Spaceman9967 (via reddit): „Ruf Lester bei Import/Export-Missionen an, um die Polizei loszuwerden. Dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass sowas [wie im Video] passiert“.

Noch nerviger als die „normalen“ Griefer in den fliegenden Autos, sind sogenannte Godmode-Griefer. Die machen sich selbst nahezu unsterblich und nerven dann in den Online-Lobbys herum. Doch nur so lange, bis die „ehrlichen“ Spieler auf gute Ideen kommen.

Dieser Spieler erledigt in GTA Online einen Godmode-Griefer und wird für die Methode gefeiert.