So schaltet ihr Jet-Griefer in GTA Online mit Stil aus

Der Spieler im Panzerfahrzeug durchschaut die Situation aber und passt den Sturzflug vom Jet perfekt ab. Er nimmt Tempo auf und lässt sich durch einen Felsen in die Luft schleudern. Genau in dem Moment rast der Jet vorbei und in das Fahrzeug hinein.

Das ist passiert: Ein Spieler war in der Nähe von dem Militärgebiet unterwegs und fuhr in einem gepanzerten Fahrzeug. Er hatte bereits 3 Fahndungssterne und das Militär jagte ihn. Dazu kam dann noch ein Mitspieler, der ihn von einem Kampfjet aus angriff.

Griefer sind in GTA Online oftmals ein Problem. Besonders fies ist es, wenn sie in einem Kampfjet unterwegs sind und echt gnadenlos bombardieren. Ein findiger Spieler hat eine schlaue Taktik dagegen herausgefunden.

