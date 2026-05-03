Diablo 4 stellt neuen Rekord auf Steam auf, lockt so viele Spieler an wie noch nie

Seit rund einer Woche ist die neue Erweiterung von Diablo 4 erhältlich. Lord of Hatred lockt so viele Spieler an wie nie zuvor, zumindest auf Steam.

Wie viele Spieler sind es gerade? Am 2. Mai 2026 erreichte Diablo 4 sein Allzeithoch auf Steam, was die Spielerzahlen angeht. An diesem Tag tummelten sich insgesamt 59.061 Spieler in der Welt von Sanktuario.

Diese Zahl kann sich in den nächsten Tagen auch noch nach oben korrigieren. Der Graph auf SteamDB zeigt nämlich innerhalb der letzten Woche einen Aufwärtstrend.

Dazu sei allerdings gesagt, dass dabei nur die Spieler auf Steam erfasst werden. Wie viele Gamer sich gerade auf Konsole in der Welt von Diablo 4 befinden und wie viele über den Battle.net-Launcher dazustoßen, ist in diesen Daten nicht eingeschlossen.

Doch es ist ein erstes Anzeichen dafür wie beliebt gerade die neue Erweiterung ist.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Warum erlebt Diablo 4 gerade so einen Spielaufschwung? Den plötzlichen Anstieg gab es mit dem Release der neuen Erweiterung Lord of Hatred. Dabei handelt es sich um die mittlerweile zweite Erweiterung zum Rollenspiel, die eine neue Kampagne, neue Klassen sowie Anpassungen liefert.

Am gleichen Tag startete zudem die 13. Season in Diablo 4. Die Spieler, die also nicht den neuen DLC erworben haben, haben mit den kostenlosen neuen Inhalten trotzdem einen Anreiz, wieder in das Game hineinzuschauen.

Diablo 4 erschien außerdem erst zu einem späteren Zeitpunkt auf Steam und nicht direkt zum Release auf PC und Konsolen. Deshalb war der Hype zum Release auf Steam nicht so groß wie zum eigentlichen Release. Das macht es für das Spiel leichter, ein neues Allzeithoch zu erleben.

Mit den neuen Inhalten gibt es auch neue Skins, mit denen ihr eure Spielfigur ausrüsten könnt. Unser Diablo-4-Experte Benedict hat bereits einiges an Geld in Skins von Diablo 4 investiert, aber die neuesten kosmetischen Items sind selbst für ihn zu teuer: Ich habe schon 430 Euro für Cosmetics in Diablo 4 ausgegeben, aber die neuen WoW-Skins sind selbst mir zu teuer