Griefer in GTA Online sind lästig. Doch ohne ihre starke Ausrüstung sind sie oft machtlos, wie ein Clip auf reddit wieder offensichtlich beweist.

Was ist der Nervensäge passiert? Ein Griefer wollte einem Spieler in GTA Online die Tour vermasseln. Dieser wollte nämlich einen Anhänger an seinen Ziel-Ort liefern.

Doch der Haulage-Anhänger lässt sich nur schwer zerstören und so dachte sich der Griefer: „Hol ich mit den Typen doch gleich aus dem Cockpit seines Trucks“. Falsch gedacht, wie sich rausstellen sollte. Hier der Clip dazu auf reddit:

Auf seiner Flucht kollidiert der Spieler nämlich mit einem der berüchtigten, unzerstörbaren Holz-Elemente von GTA Online. Das führte dazu, dass der Anhänger sich löste. Statt die Fracht wieder anzudocken, entschied der Spieler, sich gegen den nervigen Griefer zu wehren. Erstaunlicherweise stieg der Griefer von seinem starken Flugmotorrad ab und stellte sich ebenfalls dem Kampf.

Das Ganze endete dann für den Griefer tragisch, da er schnell durch einen Kopfschuss erledigt wurde. Da sieht man wieder, dass manche Griefer ohne ihre starken Ausrüstungen einfach machtlos sind, wenn sie das Spiel sonst nicht so im Griff haben.

Was hatte der Griefer überhaupt vor?

Das war der Plan: Der Griefer verfolgte den Spieler mit dem Oppressor Mk II, der schon von Spielern gehasst wurde, bevor er überhaupt im Spiel war, durch die Wüste und versuchte seine abzuliefernde Ware mit den gesteuerten Raketen zu zerstören.

Anfangs ging es nur darum, die Mission für den anderen Spieler scheitern zu lassen. Doch der Griefer wurde offenbar gierig und wollte den Anhänger dann für sich haben, um ihn selbst wegzubringen und Knete einzusacken.

Das führte dann zu seinem Ende, weil er es nach dem Abstieg von seinem Nerv-Moped kaum schaffte, die Waffe auf den Feind zu richten. Solche Griefer gehören zu den nervigsten Spieler-Typen, die ihr in GTA Online treffen könnt.

In GTA Online dreht sich alles ums große Geld

„Er hat bekommen, was er verdient“

Wie reagieren Spieler auf diesen Clip? Unter dem reddit-Post haben sich einige Spieler zu diesem Vorfall in GTA Online geäußert. Spieler finden dieses Verhalten nicht in Ordnung und schreiben:

„Er hat bekommen, was er verdient. Das ist alles, was ich dazu sage.“

„So ein Idiot, der Spielern ihre hart erarbeitete Ware in die Luft sprengen will.“

„Es wärmt mein Herz, wenn ich sehe wie ein „Mk II“-Griefer getötet wird.“

„Das hat sich so gut angefühlt.“

Es scheinen also einige Leute der Meinung zu sein, dass Griefer in GTA Online einfach nervig sind.

Ein anderer Griefer wollte einem Spieler ebenfalls die Tour vermasseln, in dem er sein abzulieferndes Fahrzeug zerstören wollte. Er stellte sich dabei aber so doof an, dass er sich selbst damit tötete. Über diesen peinlichen Tod lachten dann tausende Spieler.